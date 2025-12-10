Genova: diciotto persone vittime di intossicazione alimentare dopo pranzo da asporto acquistato in un bar del centro

Dieci persone, tutte colleghi in pausa pranzo, si sono sentite male dopo aver consumato pasti a base di pesce e verdure acquistati per asporto al Just Balilla di via Cesarea, nel centro di Genova. Dopo il primo intervento, la Croce bianca genovese ha soccorso altre otto persone, tra i 67 e i 25 anni, per i sintomi da intossicazione alimentare. Anche loro hanno mangiato nello stesso bar dei dieci intossicati.. Gli otto sono stati trasferiti in codice giallo, quello di media gravità, nei pronto soccorso degli ospedali Galliera, Evangelico di Voltri e Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri dei Nas e gli ispettori della Asl3.

Quasi subito i componenti del primo gruppo hanno iniziato ad accusare malori, vomito e diarrea. La prima a manifestare i sintomi è stata una donna di circa 30 anni, poi anche gli altri membri del gruppo hanno accusato malesseri simili.

La donna, la più grave, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera per tutti gli accertamenti del caso. I colleghi sono invece stati ricoverati in codice giallo.

Sulla scena sono intervenuti la Croce Bianca Genovese, la Nuova Volontari Soccorso San Fruttuoso e la Squadra Emergenze.



La direzione del Just Balilla fa sapere: "In merito all’episodio di intossicazione verificatosi oggi nel nostro locale, desideriamo innanzitutto esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le persone coinvolte, augurando loro una pronta e completa guarigione. Siamo profondamente costernati per quanto accaduto, ma riteniamo importante chiarire che il tonno servito risultava, al momento della preparazione, in apparente conformità alle norme di conservazione vigenti. Non erano presenti segnali visibili di alterazione: aspetto, odore e sapore rientravano nella norma, come confermato dalle prime verifiche. In base alle informazioni attualmente disponibili e alla rapidità con cui si sono manifestati i sintomi, è ipotizzabile che la causa sia riconducibile alla cosiddetta sindrome sgombroide, dovuta a un’eccessiva presenza di istamina nel tonno. Si tratta di un fenomeno che può verificarsi anche in assenza di segni evidenti di deterioramento. È inoltre noto che, una volta formata, l’istamina non può essere eliminata né dalla cottura né da successivi processi di refrigerazione, poiché deriva da alterazioni che avvengono nella filiera precedente al servizio. Siamo pienamente disponibili a collaborare con le autorità competenti per chiarire ogni aspetto — dalla provenienza del prodotto, alla gestione della catena del freddo, fino alle modalità di conservazione — affinché si possa fare piena luce sull’accaduto, un evento mai verificatosi prima nel nostro locale, da sempre apprezzato per qualità e serietà. Rafforzeremo ulteriormente i controlli sulle materie prime e sulle procedure di sicurezza alimentare, con l’obiettivo di garantire ai nostri clienti la massima tutela e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe".









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.