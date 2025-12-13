La Spezia: si fa invitare a casa di un anziano e lo deruba, arrestata
di Redazione
Una volta all’interno dell’appartamento, la donna avrebbe distratto l’anziano per poi sottrarre del denaro contante da un borsellino
Una donna è stata denunciata dalla Polizia di Stato a La Spezia con l’accusa di furto ai danni di un anziano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe convinto con uno stratagemma un uomo di 80 anni, residente nel Quartiere Umbertino, a invitarla nella propria abitazione.
Una volta all’interno dell’appartamento, la donna avrebbe distratto l’anziano per poi sottrarre del denaro contante da un borsellino custodito in un armadio. L’intervento della polizia è scattato dopo la denuncia della vittima, che ha fornito una descrizione dettagliata della presunta responsabile, permettendone l’identificazione.
