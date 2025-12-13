Sea Watch 5 attesa a La Spezia: a bordo 69 migranti, parte resterà in Liguria

È previsto per lunedì mattina l’arrivo al porto della Spezia della nave Sea Watch 5 con 69 migranti a bordo, soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Lo ha comunicato la Prefettura spezzina, precisando che l’accoglienza sarà organizzata dal Ministero dell’Interno su scala nazionale, mentre una parte delle persone sbarcate resterà in Liguria.





La ong tedesca Sea Watch ha inoltre reso noto di aver ottenuto l’autorizzazione allo sbarco a Pantelleria per alcuni minorenni e le loro famiglie, prima di dirigersi verso la Liguria.





Negli ultimi giorni la Sea Watch 5 ha effettuato due operazioni di salvataggio: tra giovedì e venerdì sono state soccorse 67 persone, dopo un primo intervento che l’11 dicembre aveva portato al recupero di altre 34 persone.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.