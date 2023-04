Ventimiglia, ricusate le liste a sostegno di Scullino: chi le ha raccolte non aveva titolo

La commissione elettorale ha ricusato le tre liste a sostegno della candidatura a sindaco di Ventimiglia di Gaetano Scullino. Il motivo: le firme sono state raccolte dall'avvocato Roberto Cotta che non ne aveva titolo perché non avrebbe comunicato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Imperia di aver acquisito l'incarico di autenticatore. Sabato c'era stata la prima ricusazione per la lista "Scullino sindaco", la principale, ora arriva il responso anche per le altre due "Scelgo Ventimiglia" e "Democrazia Cristiana".

Già sabato Roberto Cotta - tra l'altro candidato per Sinistra Italiana con la lista di Maria Spinosi (suo fratello Andrea è in lista con Scullino) - si era giustificato, dicendo di aver avvisato verbalmente il Consiglio dell'Ordine degli avvocati. I legali di Scullino, nell'annunciare ricorso in autotutela e, se necessario, al Tar, sottolineano che c'è una dichiarazione a firma del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia che conferma di aver ricevuto dall'avvocato Cotta la comunicazione della disponibilità a raccogliere le firme. "Riteniamo che la ricusazione della lista sia ingiusta, illegittima e lesiva di diritti tutelati anche a livello costituzionale". Approssimandosi la scadenza del termine breve previsto per i ricorsi elettorali, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di autotutela, verrà fatto ricorso.