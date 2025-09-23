Ventimiglia: morto motociclista dopo scontro con scooter sull’Aurelia

Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri a Ventimiglia, lungo corso Genova, tratto dell'Aurelia. Due scooter si sono scontrati violentemente, causando la morte di un uomo di 50 anni, Domenico Cutrupi.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che ha tentato ripetutamente di rianimarlo. È stato disposto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo, con l’intento di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma le sue condizioni si sono aggravate rapidamente ed è deceduto all’ospedale di Bordighera.

Nell’impatto è rimasta ferita anche una donna, trasportata anch’essa all’ospedale di Bordighera. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

La dinamica dello scontro è al momento oggetto di accertamenti da parte della polizia locale. Le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici hanno comportato la temporanea chiusura al traffico della strada statale, causando disagi alla circolazione nella zona.

