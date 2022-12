Ventimiglia, migranti accampati vicino ai binari ferroviari

Un'operazione di controllo interforze è stata effettuata nel pomeriggio alla stazione ferroviaria di Ventimiglia, in provincia di Imperia, al confine con la Francia. Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno ispezionato una struttura oggi in disuso che era stata usata come cabina di manovra occupata da stranieri in cerca di riparo. Per agevolare il lavoro delle forze dell' ordine, durante l'operazione è stato interrotto il traffico ferroviario.

Nei pressi del parcheggio sottostante il cavalcavia per San Secondo, accanto ai binari è stato individuato un accampamento di migranti, in cui vivono anche donne e bambini circondati da cumuli di stracci e sporcizia. La zona, utilizzata da tempo come rifugio è in situazioni igieniche critiche ma nonostante tutto i bambini avevano la forza di divertirsi, giocando accanto a un fuocherello di fortuna. Le forze dell'ordine stanno valutando la posizione degli stranieri, per verificare chi è in regola, ma anche per dare un'assistenza.