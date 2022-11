Ventimiglia, migrante afghano investito: negativo all'alcol test il camionista

Un passo in avanti. E' stato rintracciato a Verona il camionista che all'alba di lunedì scorso sull'A10, nei pressi della barriera di Ventimiglia, ha trascinato per oltre 500 metri il corpo di Ahmed Safi, 19enne richiedente asilo afghano, che si era gettato da un mezzo in corsa. Lo straniero, che subito dopo ha attraversato la strada, è stato prima colpito da due auto e alla fine è sopraggiunto il tir, che lo ha trascinato fino ai caselli del Telepass.

Il giovane, che probabilmente voleva raggiungere la Francia, si era introdotto su un mezzo pesante diretto oltre confine e percorreva a piedi la galleria "Del Monte" in direzione Francia. All'uscita del tunnel, in prossimità di un by-pass, in un tratto di strada rettilineo, privo di pubblica illuminazione, forse a causa di uno stato psicofisico compromesso e non valutando opportunamente, secondo la polizia, il sopraggiungere di un'auto, ha attraversato di corsa la carreggiata. Soltanto il conducente del primo veicolo, un francese di 56 anni, poco dopo aver investito il giovane migrante ha allertato i soccorsi e denunciato l'accaduto, mentre gli altri due mezzi hanno proseguito la loro marcia. Il conducente del mezzo pesante, intercettato sull'A4 vicino alla città scaligera, ha dichiarato di non essersi accorto dell'investimento del pedone. Sono in corso accertamenti per rintracciare il conducente della seconda autovettura, dotata di targa francese. I due conducenti fino ad ora fermati, risultati comunque negativi all'alcol test, sono stati denunciati per omicidio stradale.