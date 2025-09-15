Cronaca

Ventimiglia: arrestato 'passeur' armeno con 5 siriani in auto

di R.C.

48 sec

Il conducente dell'auto non si è fermato all'alt della polizia di frontiera e si è dato alla fuga, guidando a velocità sostenuta e con manovre pericolose

Un passeur armeno che trasportava a bordo della propria auto 5 ragazzi siriani diretti in Francia è stato arrestato al termine di un inseguimento sulla statale 20 della val Roya, nell'entroterra di Ventimiglia, in un'operazione congiunta della polizia italiana e di quella francese. I ragazzi siriani viaggiavano in condizioni disumane, alcuni addirittura stipati nel bagagliaio.
     Tutto ha avuto inizio quando il conducente dell'auto non si è fermato all'alt della polizia di frontiera e si è dato alla fuga, guidando a velocità sostenuta e con manovre pericolose. E' riuscito a sconfinare in territorio francese. Grazie alla stretta cooperazione con la polizia transalpina, resa possibile dalla squadra mista italo-francese, l'inseguimento è proseguito oltre frontiera e si è conscluso con il blocco del veicolo. L'uomo alla guida è stato fermato e arrestato in Francia dalla polizia francese insieme agli agenti italiani, mentre i migranti a bordo sono stati identificati e per loro sono scattate le procedure amministrative di espulsione dal territorio francese.

