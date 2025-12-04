Traffico di sostanze dopanti, perquisizioni anche a Genova
di R.C.
Blitz dei Nas di Torino e Genova su tutto il territorio italiano. I provvedimenti riguardano persone del mondo del bodybuilding
Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province italiane nell’ambito di un’indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti. I provvedimenti riguardano persone che gravitano nel mondo del bodybuilding.
Le perquisizioni sono in corso in diverse province, tra cui Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.
Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle sostanze illecite, sono state condotte con il supporto dei comandi territoriali dell’Arma, dei Nas locali e del personale della sezione Criptovalute del comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.
