McArthurGlen premiata ai China Awards 2025: secondo riconoscimento consecutivo per il progetto “Via della Seta”
di Redazione
McArthurGlen consolida i rapporti con la Cina: servizi digitali, iniziative culturali e crescita dei flussi turistici valgono al gruppo il suo secondo China Award.
McArthurGlen ottiene per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio “Via della Seta 2025” nell’ambito dei China Awards, promossi da ICCF – Italy China Council Foundation, organizzazione nata dall’integrazione tra la Camera di Commercio Italo Cinese e la Fondazione Italia Cina. Il riconoscimento celebra le realtà italiane capaci di rafforzare il dialogo economico e culturale con la Cina e conferma il ruolo strategico svolto da McArthurGlen – e in particolare da Serravalle Designer Outlet – nello sviluppo di relazioni commerciali di lungo periodo con il mercato cinese.
Nel 2025 Serravalle Designer Outlet, il più grande outlet d’Europa con oltre 230 brand premium e luxury, ha ulteriormente consolidato la propria presenza nel mercato asiatico attraverso una strategia mirata che ha unito innovazione digitale, comunicazione dedicata e iniziative culturali. Tra le attività principali figurano il potenziamento della collaborazione con WeChat Pay e Alipay+, la produzione di contenuti in lingua cinese e il coinvolgimento di influencer e opinion leader cinesi attivi in Europa, oltre alla partecipazione della comunità studentesca cinese di Milano. Grande attenzione è stata riservata anche alle celebrazioni delle principali festività, dal Capodanno Cinese alle ricorrenze tradizionali, con allestimenti tematici, performance artistiche, partnership promozionali e premi dedicati.
Questi interventi hanno contribuito a risultati concreti: nel 2025 il mercato della Greater China ha rappresentato il 10% delle vendite Tax Free del Centro, confermandosi un segmento decisivo per la crescita del Gruppo. Nonostante un contesto internazionale complesso, i Designer Outlet McArthurGlen hanno registrato un aumento del turismo internazionale, con un incremento del 6% dei flussi Tax Free tra gennaio e ottobre rispetto al 2024.
“Siamo profondamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che valorizza la nostra visione di lungo periodo e il nostro impegno nel costruire ponti concreti tra Italia e Cina,” ha dichiarato Daniele Rutigliano, Senior Tourism Manager di McArthurGlen. “Continuiamo a investire in progetti innovativi e in iniziative ad alto valore esperienziale per offrire ai visitatori cinesi un’accoglienza sempre più personalizzata, promuovendo al contempo uno scambio culturale autentico e duraturo.”
McArthurGlen, leader europeo nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato nel 1993 da Kaempfer Partners e oggi gestisce 23 centri in 8 Paesi, con un fatturato annuo di circa 6 miliardi di euro e quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Dal 2013 l’azienda è una joint venture con Simon Property Group, mentre nel 2023 ha inaugurato il Designer Outlet Paris-Giverny, nuova destinazione per lo shopping nell’area occidentale di Parigi. Il piano di espansione prosegue con le future estensioni dei centri di Vancouver, West Midlands, Málaga e Roosendaal.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie