McArthurGlen premiata ai China Awards 2025: secondo riconoscimento consecutivo per il progetto “Via della Seta”

McArthurGlen ottiene per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio “Via della Seta 2025” nell’ambito dei China Awards, promossi da ICCF – Italy China Council Foundation, organizzazione nata dall’integrazione tra la Camera di Commercio Italo Cinese e la Fondazione Italia Cina. Il riconoscimento celebra le realtà italiane capaci di rafforzare il dialogo economico e culturale con la Cina e conferma il ruolo strategico svolto da McArthurGlen – e in particolare da Serravalle Designer Outlet – nello sviluppo di relazioni commerciali di lungo periodo con il mercato cinese.

Nel 2025 Serravalle Designer Outlet, il più grande outlet d’Europa con oltre 230 brand premium e luxury, ha ulteriormente consolidato la propria presenza nel mercato asiatico attraverso una strategia mirata che ha unito innovazione digitale, comunicazione dedicata e iniziative culturali. Tra le attività principali figurano il potenziamento della collaborazione con WeChat Pay e Alipay+, la produzione di contenuti in lingua cinese e il coinvolgimento di influencer e opinion leader cinesi attivi in Europa, oltre alla partecipazione della comunità studentesca cinese di Milano. Grande attenzione è stata riservata anche alle celebrazioni delle principali festività, dal Capodanno Cinese alle ricorrenze tradizionali, con allestimenti tematici, performance artistiche, partnership promozionali e premi dedicati.

Questi interventi hanno contribuito a risultati concreti: nel 2025 il mercato della Greater China ha rappresentato il 10% delle vendite Tax Free del Centro, confermandosi un segmento decisivo per la crescita del Gruppo. Nonostante un contesto internazionale complesso, i Designer Outlet McArthurGlen hanno registrato un aumento del turismo internazionale, con un incremento del 6% dei flussi Tax Free tra gennaio e ottobre rispetto al 2024.

“Siamo profondamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che valorizza la nostra visione di lungo periodo e il nostro impegno nel costruire ponti concreti tra Italia e Cina,” ha dichiarato Daniele Rutigliano, Senior Tourism Manager di McArthurGlen. “Continuiamo a investire in progetti innovativi e in iniziative ad alto valore esperienziale per offrire ai visitatori cinesi un’accoglienza sempre più personalizzata, promuovendo al contempo uno scambio culturale autentico e duraturo.”

McArthurGlen, leader europeo nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato nel 1993 da Kaempfer Partners e oggi gestisce 23 centri in 8 Paesi, con un fatturato annuo di circa 6 miliardi di euro e quasi 100 milioni di visitatori all’anno. Dal 2013 l’azienda è una joint venture con Simon Property Group, mentre nel 2023 ha inaugurato il Designer Outlet Paris-Giverny, nuova destinazione per lo shopping nell’area occidentale di Parigi. Il piano di espansione prosegue con le future estensioni dei centri di Vancouver, West Midlands, Málaga e Roosendaal.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.