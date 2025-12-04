Camion cisterna ribaltato in A7: coda fino a 5 km tra Busalla e Genova
di Redazione
Un mezzo pesante è rimasto coinvolto e ha perso gasolio sulla carreggiata, rendendo necessaria la temporanea chiusura del traffico verso Genova
Sulla A7 Serravalle–Genova, nel tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure, si sono formati circa 5 chilometri di coda — destinati ad aumentare — a seguito di un incidente autonomo avvenuto intorno alle 10:45 all’altezza del km 117.
Un mezzo pesante è rimasto coinvolto e ha perso gasolio sulla carreggiata, rendendo necessaria la temporanea chiusura del traffico verso Genova.
Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, sanitari, meccanici, Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.
Per chi viaggia da Milano verso Genova o Livorno è consigliato un percorso alternativo: imboccare la D26 Diramazione Predosa–Bettole, proseguire sulla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce in direzione A10, quindi prendere la A10 in direzione Genova.
