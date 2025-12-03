Genova: maestro delle elementari interdetto per un anno per abusi su minori

Un maestro elementare di 40 anni di Genova è stato interdetto per un anno dalla giudice, accusato di violenza sessuale su minore, per aver molestato due bambine di seconda elementare. Le alunne avrebbero percepito gli atteggiamenti come estremamente sgraditi e ne hanno parlato con i genitori, che hanno presentato denuncia. Il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà aveva inizialmente richiesto gli arresti domiciliari.

L’insegnante è già sotto procedimento per un episodio analogo avvenuto nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 in un’altra scuola, quando quattro alunne di quinta elementare avevano denunciato molestie. A febbraio 2025, durante una perquisizione, sul suo computer erano state trovate immagini pedopornografiche. Per quella vicenda la procura ha chiuso le indagini e chiesto il rinvio a giudizio; la decisione sul processo spetterà alla giudice Silvia Carpanini a febbraio.

La seconda indagine, che ha portato all’interdittiva, è nata dalle denunce dei genitori delle due bambine. La squadra mobile ha ascoltato anche le colleghe dell’insegnante, che erano a conoscenza della precedente indagine e ne confermerebbero uno degli episodi.

