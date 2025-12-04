Genova: sequestrati beni per oltre 2,5 milioni di euro al titolare di un Compro Oro

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti del titolare di un “Compro oro”, per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. L’operazione, disposta dal Tribunale di Genova – Sezione Misure di Prevenzione, ha riguardato immobili, beni mobili (contanti, rapporti finanziari, gioielli, orologi di lusso e lingotti d’oro), oltre a moto e auto.

Secondo gli inquirenti, l’indagato rientra nella categoria degli evasori fiscali socialmente pericolosi, poiché ha vissuto e vive con proventi di attività delittuose finalizzate all’evasione fiscale, in evidente sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.

Le investigazioni, coordinate dalla Procura di Genova, hanno incluso indagini internazionali in Francia e Monaco e hanno ricostruito oltre 40 anni di attività del nucleo familiare, evidenziando un patrimonio ingente sia in Italia sia all’estero.

L’operazione segue misure cautelari personali eseguite a gennaio 2025 nei confronti di quattro persone, con sequestro preventivo di denaro, beni mobili, immobili, conti correnti e quote societarie per un valore complessivo di 2,9 milioni di euro.

