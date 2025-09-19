Ventimiglia, accoltella due coetanei in una struttura di accoglienza: minore arrestato per tentato omicidio

Un ragazzo minorenne di origine tunisina è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato dopo aver aggredito con una lama due suoi coetanei all’interno di una struttura di accoglienza per minori situata in via Dante, a Ventimiglia.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata del 17 settembre. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe incontrato gli altri due ragazzi con i quali da tempo vi erano tensioni irrisolte, probabilmente legate a un vecchio episodio di sottrazione di denaro. In pochi attimi, la discussione è degenerata e il minorenne ha estratto una lama – priva di manico – colpendo entrambi i ragazzi più volte.

Uno dei feriti ha riportato lesioni al costato e alle braccia, necessitando di undici punti di sutura e una prognosi di dieci giorni. L’altro è stato colpito alla palpebra, in prossimità dell’occhio, riportando una ferita suturata con tre punti e una prognosi di sette giorni. Fortunatamente, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Gli agenti intervenuti sono riusciti a recuperare e sequestrare l’arma utilizzata, una lama senza manico, probabilmente estratta da un coltello improvvisato. Il presunto responsabile è stato immediatamente trasferito in una comunità protetta fuori dalla provincia di Imperia, mentre proseguono le indagini per accertare ogni dettaglio della vicenda.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni di convivenza all’interno delle strutture di accoglienza e sulla necessità di un monitoraggio costante per prevenire situazioni di conflitto potenzialmente gravi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.