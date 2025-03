Venezia e Chioggia, crociere in crescita: attesi 644mila passeggeri nel 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno di crescita per il turismo crocieristico nei porti di Venezia e Chioggia. Secondo le stime, saranno movimentati 644mila passeggeri, in aumento rispetto ai 634mila del 2024, con 514 scali previsti (+22 rispetto allo scorso anno). Il settore continua a puntare su un modello di crocieristica diffusa, con il terminal di Fusina che opererà a pieno regime per tutti i 12 mesi, come riporta Ferpress.

Numeri in crescita – L’incremento del traffico è accompagnato da un aumento delle compagnie crocieristiche oceaniche che scaleranno la Laguna, passando da 21 a 25, e delle navi operative, che saliranno a 50 (erano 45 nel 2024). Quattro di queste faranno il loro debutto a Venezia. Il segmento luxury segnerà un +16% negli scali, confermando l’attrattività della destinazione per il turismo di fascia alta.

Il ruolo di Fusina – Dopo un investimento di 5 milioni di euro da parte di Venezia Terminal Passeggeri (VTP), il terminal di Fusina è ora un punto di riferimento per le navi di alta gamma. L’aggiornamento dell’ordinanza della Capitaneria di porto, seguito al dragaggio dell’Autorità di Sistema Portuale, ha eliminato le limitazioni all’ormeggio per le navi superiori ai 210 metri.

Piano investimenti – Venezia Terminal Passeggeri ha annunciato investimenti per 28,6 milioni di euro nel periodo 2025-2036. Le risorse saranno destinate al potenziamento del terminal di Fusina, all’adeguamento delle infrastrutture della Marittima e allo sviluppo del terminal canale Nord, in vista della sua futura operatività.

Le dichiarazioni – Il Vice Ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi ha evidenziato l’impegno del MIT, con investimenti per quasi 400 milioni di euro per sostenere la crescita del porto. Elisa De Berti, Vicepresidente della Regione Veneto, ha sottolineato l’importanza del turismo crocieristico per l’economia locale, mentre Fabrizio Spagna, Presidente di VTP, ha parlato di un modello di crocieristica diffusa che sta iniziando a dare risultati concreti.

Obiettivo 1 milione – Secondo Fulvio Lino Di Blasio, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, l’obiettivo a medio termine è il ritorno a un milione di passeggeri annui, con una gestione attenta alla sostenibilità. Nel frattempo, Chioggia registra una riduzione degli scali da 33 a 18, una flessione che il sindaco Mauro Armelao auspica sia temporanea.

