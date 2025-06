Venezia, Assosped: Andrea Ormesani nuovo presidente dell’associazione delle imprese di spedizione

Assosped Venezia, la storica associazione delle imprese di spedizione del capoluogo veneto, e che rappresenta anche gli spedizionieri che fanno capo al Porto di Chioggia, ha rinnovato nell’assemblea elettiva del 25 giugno, il direttivo, nominando anche come nuovo presidente per i prossimi 4 anni Andrea Ormesani, 51 anni, amministratore delegato dell’omonimo gruppo, attivo da oltre 40 anni nelle spedizioni e nella logistica in tutto il mondo.

I Consiglieri eletti sono: Stefano Coccon, Mauro Lastrucci, Gianni Rigon, Tommaso Sitran e Jacopo Sportillo. Nella prossima riunione di Consiglio sarà nominato il vicepresidente, mentre Paolo Salvaro rimane Segretario Generale dell’Associazione.

“Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me, e rivolgere un sentito grazie al past President Andrea Scarpa per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, con dedizione e competenza – dichiara il nuovo presidente Andrea Ormesani – Sono onorato di assumere la presidenza di Assosped Venezia per i prossimi quattro anni. In un momento cruciale per la logistica e la spedizione, intendo lavorare con determinazione per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che riguardano i traffici aerei e marittimi del nostro territorio. La mia missione sarà quella di riportare gli associati al centro dell’Associazione, valorizzando la partecipazione attiva e la condivisione delle problematiche per generare soluzioni concrete e creare valore per l’intera categoria. Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso gruppi di lavoro e studio che possano favorire competenze, innovazione e visione futura. Nella prossima riunione di Consiglio nomineremo anche le commissioni relative alla gestione del porto e della dogana. Ce la metterò tutta per non deludere le aspettative e per rappresentare al meglio la nostra categoria, con spirito di servizio, ascolto e determinazione. Lavoreremo tutti compatti per dare più risposte possibili alla nostra categoria che attraversa, come tutto il settore, un momento di veloci cambiamenti, grandi innovazioni, ma anche incertezze dovute alle tensioni globali nel commercio internazionale con le quali tutti ci dobbiamo confrontare”.

