Msc valuta l’acquisizione di Zim: azioni in rialzo dopo le indiscrezioni
di R.S.
Le azioni di Zim, compagnia di trasporto marittimo israeliana, hanno registrato un rialzo dopo le indiscrezioni sui possibili interessi di Msc nell’acquisizione del gruppo. Il colosso di Ginevra si inserirebbe così come principale concorrente di Hapag-Lloyd, il gruppo tedesco che in precedenza aveva manifestato interesse per Zim.
Il futuro della compagnia è al centro di un dossier aperto dallo scorso mese, quando il consiglio di amministrazione ha annunciato l’avvio di una revisione strategica, a seguito del rifiuto di una precedente offerta presentata da un gruppo di investitori co-guidato dall’amministratore delegato Eli Glickman.
Parallelamente, Zim è coinvolta in una proxy fight: un gruppo di azionisti di minoranza sta infatti cercando di sostituire tre membri del consiglio di amministrazione, complicando ulteriormente il quadro decisionale sulla strategia futura della società.
