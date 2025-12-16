Addio a Paolo Spada, vicepresidente di Federagenti

Un costante buon umore, un approccio positivo alla vita e una stretta di mano in grado di farti scricchiolare le ossa. Neanche un male che lo stava consumando ormai da cinque anni, e che aveva voluto tenere segreto, era riuscito a intaccare queste caratteristiche per certi aspetti uniche.

Ieri Paolo Spada, Vicepresidente di Federagenti, considerato a ragione uno dei più brillanti agenti marittimi italiani, si è spento, o meglio – come preferiscono affermare i suoi amici – si è addormentato in silenzio. Dal 1976 era una delle colonne portanti della principale agenzia marittima di Trieste, la Samer, e aveva ricoperto il ruolo di Presidente della locale associazione degli agenti, raccomandatari marittimi e mediatori marittimi “difficile per lui – ha affermato Paolo Pessina, Presidente di Federagenti – utilizzare parole di circostanza se non affermare che lascia un vuoto incolmabile nell’intera comunità marittima italiana”.

