Roma-Viterbo: Astral, attivati nuovi sistemi di diffusione sonora su tutta la linea

Dopo l’attivazione lungo la tratta urbana, ora è stata completata la realizzazione di un nuovo sistema di diffusione sonora anche in tutte le stazioni e le fermate della tratta extraurbana della linea ferroviaria Roma-Viterbo.

L’intervento, in collaborazione con la Regione Lazio, è stato finanziato da Astral con un investimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro, che permetterà di migliorare il sistema di informazioni all’utenza in tempo reale tramite diffusori sonori presenti lungo le pensiline di fermata, nei sottopassi/sovrappassi e negli atrii di stazione. Da mercoledì 17 dicembre, pertanto, sarà possibile diffondere messaggi vocali informativi o di emergenza su tutta la ferrovia Roma-Viterbo”.

