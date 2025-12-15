Genova, al terminal Psa di Pra' sono arrivate le sei nuove gru di piazzale elettriche

Sei nuove gru di piazzale, al cento per cento elettriche a zero emissioni, annunciate da Psa Italy sono arrivate ieri al terminal Psa Genova Pra' e un secondo gruppo di altre sei ( di cui due ibride) arriverà ad aprile 2026. I nuovi mezzi fanno parte del piano pluriennale di rinnovamento tecnologico dell'equipment avviato da Psa Italy a partire dal 2018 con l'obiettivo di rendere sempre più sostenibili ed efficienti le operazioni nei tre terminal di Psa Genova Pra', Psa Sech e Psa Venice-Vecon. In quest'ultimo terminal tre nuove gru arriveranno il 25 dicembre.

"Con l'arrivo delle nuove E-Rtg (Electric rubber tyred gantry cranes) facciamo un passo concreto verso un modello di terminal sempre più moderno e rispettoso dell'ambiente - dice Roberto Ferrari, a.d. di Psa Italy -. Ad aprile completeremo il rinnovo dell'equipment, aumentando non solo la nostra capacità di piazzale e migliorando l'operatività, ma soprattutto contribuendo in modo significativo alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività portuali".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.