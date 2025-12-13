Liguria: svolta nei trasporti ferroviari, treno ogni ora con Milano, nuovi convogli e Tap&Tap esteso a Genova

Una serie di novità destinate a cambiare in modo significativo la mobilità ferroviaria in Liguria entrerà in vigore tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre, in concomitanza con il cambio dell’orario invernale. Regione Liguria e Trenitalia introducono infatti il collegamento orario tra Genova e Milano, nuovi elettrotreni di ultima generazione nel Ponente e l’estensione del sistema di bigliettazione veloce Tap&Tap fino a Genova.

Il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola definiscono questi giorni “storici” per il sistema ferroviario ligure, sottolineando come si tratti di interventi attesi da anni da pendolari, studenti e lavoratori. Per la prima volta, spiegano, Genova e le riviere di Levante e Ponente potranno contare su un collegamento con Milano ogni ora, con 30 treni giornalieri e circa 20mila posti complessivi a disposizione.

Sulla linea Genova–Milano saranno attivati 14 treni in più al giorno, coinvolgendo cinque stazioni del nodo milanese – Centrale, Lambrate, Rogoredo, Forlanini e Greco Pirelli – con un raddoppio dei posti offerti e un ampliamento della fascia oraria di servizio, dalle 5.36 del mattino alle 22.05 della sera.

Importanti miglioramenti riguardano anche il Ponente ligure, dove entreranno in servizio tre nuove coppie di treni Pop sulla linea Torino–Ventimiglia, in collaborazione con la Regione Piemonte. I sei nuovi convogli sostituiranno materiale più datato, aumentando comfort e affidabilità. Complessivamente, da novembre a oggi, sono quattordici i nuovi treni messi a disposizione dell’utenza grazie all’adeguamento elettrico di due binari della stazione di Ventimiglia, intervento finanziato dalla Regione con 4,5 milioni di euro.

Da lunedì 15 dicembre sarà inoltre esteso fino a Genova il sistema Tap&Tap di Trenitalia, già attivo tra Ventimiglia e Savona. Il servizio consente di acquistare il biglietto in modo rapido e digitale, semplicemente avvicinando la carta di pagamento alle validatrici in partenza e in arrivo. Il sistema sarà utilizzabile su tutti i treni regionali e in tutte le stazioni tra Ventimiglia e Genova, applicando automaticamente la tariffa più conveniente anche nel caso in cui si raggiungano le soglie degli abbonamenti settimanali o mensili.

Le novità, sottolineano Bucci e Scajola, si affiancano ai numerosi lavori infrastrutturali in corso su tutta la rete regionale e rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento del trasporto ferroviario ligure, realizzato in collaborazione con Trenitalia, le associazioni dei consumatori e i comitati dei pendolari.

