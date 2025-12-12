Assologistica: Paolo Guidi eletto nuovo Presidente. Nominati anche i vicepresidenti dell’associazione

L’Assemblea generale di Assologistica, riunitasi oggi a Milano, ha eletto Paolo Guidi nuovo presidente dell’associazione nazionale che rappresenta le imprese della logistica. Succede a Umberto Ruggerone, che ha guidato l’associazione negli ultimi due mandati.

Guidi, attualmente Amministratore Delegato di CMA CGM Italy, è un manager con oltre vent’anni di esperienza nella supply chain e nella logistica, maturata in aziende leader del settore e in contesti nazionali e internazionali. Prima dell’attuale incarico, è stato Direttore Commerciale Italia in CEVA Logistics, dove ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del business e alla definizione di importanti alleanze strategiche. In passato ha ricoperto ruoli di responsabilità in realtà come L’Oréal, TNT, Kuehne+Nagel e United Technologies Corporation.

“Sono onorato di raccogliere questo incarico in un momento in cui il sistema logistico italiano è chiamato a giocare un ruolo sempre più strategico nello sviluppo del sistema economico nazionale – ha dichiarato Paolo Guidi –. Lavoreremo con determinazione per rafforzare il ruolo dell’associazione, supportare l’innovazione e favorire una crescita sostenibile del comparto.

Abbiamo bisogno che il sistema logistico funzioni come un’industria a supporto della committenza e dei mercati”.

Nel corso della riunione è intervenuto anche Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha posto l’accento sulla necessità di darsi regole certe per gli investimenti futuri nel settore della logistica, con una particolare spinta verso le piattaforme digitali e la cybersecurity.

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti anche i nuovi vicepresidenti di Assologistica:

– Sabrina De Filippis – FS Logistix. Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix (dal2023). Nel Gruppo FS dal 1998, ha ricoperto vari incarichi dirigenziali e per oltre quattro anni è stata a capo della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia.

– Riccardo Fuochi – Logwin srl. Imprenditore della logistica con oltre 30 anni di esperienza. AD Logwin srl. Presidente di Swiss Logistics Center SA (Chiasso,CH), Presidente dell’Associazione Italia-Hong Kong e del Propeller Club Port of Milan. Esperto di logistica internazionale e mercati globali.

– Agostino Gallozzi – Gallozzi Group Spa. Cavaliere del lavoro dal 2004, Presidente e CEO del Gallozzi Group, fondato nel 1952. Guida il Gruppo che opera in logistica internazionale, shipping, trasporti e gestisce il Salerno Container Terminal. Esperto di terminal portuali e

logistica marittima.

– Paolo Pandolfo – Interporto Padova Spa. Vice Direttore Generale di Interporto Padova SpA (dal 2021). Precedentemente Direttore Real Estate e Logistica. Responsabile dell’intermodalità e dello sviluppo immobiliare presso uno dei principali interporti italiani.

– Umberto Ruggerone – Malpensa Intermodale. Direttore generale di Malpensa Intermodale e Malpensa Distripark (Società Gruppo FNM), Presidente di Assologistica (2021-2025). Laureato con lode in Scienze Economiche, specializzato in sviluppo immobiliare. Ha iniziato la carriera negli Interporti. .Vice presidente di Assologistica dal 2014

– Renzo Sartori – Number1 Logistics Group Spa. b e r 1 CV: Presidente di Number1 Logistics Group, leader italiano nella logistica per il settore alimentare. Laureato in Ingegneria, ha maturato competenze manageriali nella logistica. Consigliere ANITA e Presidente dell’Associazione Next ETS.

