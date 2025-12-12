Torino Airport supera il record di traffico 2024 e chiude il 2025 in forte crescita

Torino Airport mette a segno un nuovo primato: l’11 dicembre lo scalo ha superato il totale dei passeggeri registrati nell’intero 2024, quando erano stati 4.693.977. Con 4.694.975 viaggiatori già transitati e ancora venti giorni al termine dell’anno, il 2025 si avvia a diventare l’anno di maggior traffico nella storia dell’aeroporto.

Il mese di novembre ha confermato il trend positivo, superando per la prima volta quota 400mila passeggeri e registrando un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2024. La stagione invernale 2025/2026, avviata il 26 ottobre, offre la disponibilità più ampia di posti mai programmata sullo scalo piemontese.

A trainare la crescita sono diversi fattori: il posizionamento del terzo aeromobile Ryanair basato a Torino, che ha attivato nuove rotte per Liverpool e Pescara e aumentato le frequenze su molte destinazioni; l’apertura verso l’Est Europa con i voli Wizz Air per Budapest e Sofia; e la forte domanda legata al turismo invernale.

Le novità proseguono: dal 13 dicembre Wizz Air inaugura il collegamento con Chisinau, mentre dal 20 dicembre Aer Lingus volerà tra Torino e Dublino con due frequenze settimanali. Per il periodo natalizio arriva anche la rotta Neos per Sharm el Sheikh, una delle destinazioni più richieste sul Mar Rosso.

Con 20 Paesi serviti, 12 nuove rotte, 7 nuove destinazioni e 15 mete – tra cui 8 internazionali – che vedono un significativo aumento delle frequenze, Torino Airport consolida il proprio ruolo di hub strategico per la mobilità del Nord-Ovest e per il turismo internazionale.

