DHL Global Forwarding Freight annuncia modifiche al CdA globale per accelerare trasformazione digitale

DHL Global Forwarding, Freight, specialista del trasporto aereo e marittimo di DHL Group, annuncia alcune modifiche al proprio Consiglio di amministrazione globale volte ad accelerare la trasformazione digitale e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei clienti nelle principali regioni in crescita.

Per promuovere prestazioni e innovazione a lungo termine, DHL Global Forwarding, Freight sta lanciando una nuova struttura denominata “Digitalizzazione accelerata”. Questa iniziativa amplierà le capacità digitali, implementerà soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e rafforzerà la posizione di DHL come leader digitale nel settore dei trasporti e della logistica a livello globale. Tim Robertson, attualmente CEO di DHL Global Forwarding Americas, è stato nominato Vicepresidente esecutivo della digitalizzazione accelerata, le cui aree di interesse includeranno: la trasformazione accelerata dei centri di assistenza DHL Global Forwarding per le operazioni di back-office, l’implementazione dello sdoganamento basato sull’intelligenza artificiale a livello globale e il lancio di un progetto digitale per supportare le esigenze dei clienti delle piccole e medie imprese. Robertson rimarrà inoltre membro del Consiglio di amministrazione globale di DHL Global Forwarding, Freight.

Per rafforzare ulteriormente l’orientamento al cliente e aumentare la reattività alle mutevoli esigenze dei clienti dei diversi mercati della regione americana, l’azienda ha nominato due nuovi dirigenti nel proprio Consiglio di amministrazione globale. Michael Young, attuale CEO di DHL Global Forwarding USA, guiderà la regione del Nord America (che include Stati Uniti e Canada), mentre Erik Meade, attuale amministratore delegato di DHL Global Forwarding Messico, guiderà la regione dell’America Latina (che include Messico, Brasile, America Centrale e Caraibi e America meridionale di lingua spagnola).

“Raddoppiando gli sforzi nella digitalizzazione e dedicando particolare attenzione al Nord America e all’America Latina a livello dirigenziale, miriamo a migliorare la nostra capacità di implementazione e a realizzare le nostre ambizioni di crescita. La nomina di Tim Robertson, un dirigente esperto con una profonda competenza nella gestione strategica, nelle operazioni, nell’IT e nell’ottimizzazione dei processi aziendali, rappresenta un importante passo avanti. Michael Young vanta oltre 30 anni di esperienza dirigenziale nei mercati globali, con una solida esperienza nel coinvolgimento dei clienti e nella strategia commerciale. Erik Meade ha dimostrato una leadership eccezionale in America Latina, combinando un approccio imprenditoriale con l’eccellenza operativa e una profonda comprensione delle esigenze dei clienti nei mercati in rapida crescita di questa importante regione. Tutti e tre apportano le competenze e l’energia di cui abbiamo bisogno per sbloccare le opportunità di crescita in questo mercato in rapida evoluzione e per aiutare a guidare al successo il nostro grande team di spedizionieri”, ha dichiarato Oscar de Bok, CEO DHL Global Forwarding, Freight.

Le nuove modifiche sono entrate in vigore il 1° dicembre 2025.

