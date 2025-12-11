Natale in Liguria, stop ai cantieri più impattanti sulle autostrade dal 19 dicembre all’Epifania

Entra nel vivo il piano di alleggerimento dei lavori sulla rete autostradale della Liguria in vista delle festività natalizie: dal 19 dicembre fino all'Epifania saranno rimossi i cantieri più impattanti. Il punto della situazione è stato fatto durante la riunione periodica del tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti con i concessionari insieme a Regione Liguria, Comune di Genova, Anci e Anas.



"La sospensione delle lavorazioni più impattanti sul traffico è certamente una buona notizia ed è frutto del dialogo costante avviato ormai da anni con tutti i soggetti interessati - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone - per evitare disagi in questo periodo di maggiore afflusso turistico in Liguria, tenendo conto della necessità degli interventi di ammodernamento della rete in capo alle concessionarie nel loro rapporto diretto con il Mit. E' certamente il massimo alleggerimento possibile, messo in campo in considerazione delle esigenze del nostro territorio". In particolare, per quanto riguarda le tratte di competenza di Concessioni del Tirreno, sull'A6 da sabato 20 dicembre verrà rimosso il cantiere relativo all'adeguamento della galleria Bricco tra Savona e Altare verso Torino. Per completare alcune attività di finitura, da mercoledì 7 gennaio e sino al 31 gennaio, in corrispondenza della suddetta galleria verrà posizionata una strettoia a unica corrente veicolare che verrà rimossa nei fine settimana. Per quanto riguarda l'A10 Concessioni del Tirreno rimuoverà tutti i cantieri diurni dalle ore 14 di venerdì 19 dicembre sino alle ore 12 di mercoledì 7 gennaio 2026. Sull'A12 la concessionaria riaprirà da martedì 23 dicembre a mercoledì 7 gennaio la rampa di uscita dello svincolo di Ceparana per i veicoli provenienti da Livorno. Resteranno, invece, attivi i cantieri attualmente in essere, compreso il restringimento a una corsia della diramazione A15 verso Spezia in prossimità del Comune di Santo Stefano Magra. Il prolungamento del cantiere anche nel periodo natalizio e sino al 26 gennaio si è reso necessario dopo gli allagamenti delle aree oggetto di intervento in novembre. Per quanto riguarda le tratte di competenza di Aspi a partire dal 20 dicembre e fino al 12 gennaio sulla A26 tra Voltri e Ovada verranno sospesi i lavori di ammodernamento con scambio a bretella che attualmente interessano il tratto tra Masone e Ovada. Nello stesso periodo la A10 sarà completamente libera da cantieri impattanti e così anche la A12. Rimarranno inalterati invece i due cantieri in A7 Genova-Milano tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.

