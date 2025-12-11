LR, EXMAR e FPS insieme per nuove linee guida per uso sicuro ammoniaca come combustibile sulle navi

Lloyd’s Register (LR), EXMAR e il Servizio Pubblico Federale Belga per la Mobilità e i Trasporti (FPS) hanno contribuito allo sviluppo di linee guida intermedie per consentire l’utilizzo sicuro del carico di ammoniaca come combustibile sulle navi gasiere.

Il Servizio Pubblico Federale Belga per la Mobilità e i Trasporti, con il supporto di LR ed EXMAR, ha guidato i lavori per ottenere una modifica al Codice per la Costruzione e l’Equipaggiamento delle Navi che trasportano Gas Liquefatti alla Rinfusa (Codice IGC) più di due anni fa, rimuovendo le restrizioni che in precedenza impedivano il consumo di carico di ammoniaca come combustibile. Le tre parti interessate hanno fornito la bozza iniziale delle Linee Guida Intermedie al Gruppo di Corrispondenza dell’IMO che le ha esaminate. Il successivo sviluppo ha comportato la collaborazione con gli Stati Membri in un Gruppo di Corrispondenza per garantire il consenso.

Le Linee Guida sono state finalizzate durante la Sottocommissione IMO sul Trasporto di Merci e Container (CCC 11) e si prevede che saranno formalmente approvate in occasione della MSC 111 a maggio 2026.

L’ammoniaca è da tempo riconosciuta per il suo potenziale come combustibile a zero emissioni di carbonio, ma fino a poco tempo fa il carico di ammoniaca non poteva essere utilizzato come combustibile sulle navi gasiere certificate in conformità al Codice IGC. Il nuovo quadro normativo bilancia sicurezza e flessibilità, consentendo ad armatori e operatori di procedere con la progettazione di navi alimentate ad ammoniaca secondo un percorso normativo riconosciuto.

Claudene Sharp-Patel, Direttore Tecnico Globale di LR, ha dichiarato: “Questa collaborazione dimostra cosa è possibile quando leader del settore, autorità di regolamentazione ed esperti tecnici si uniscono per favorire il cambiamento. LR è stata coinvolta in progetti che utilizzano l’ammoniaca come combustibile dalle prime fasi fino alla sua realizzazione. La profonda conoscenza e competenza che abbiamo sviluppato apportano un vantaggio diretto ai nostri clienti che puntano a decarbonizzare le loro flotte. Partecipare a questo lavoro pionieristico rafforza la posizione di LR come consulente di fiducia e leader dell’innovazione nella transizione energetica marittima”.

Kristof Coppé, Direttore Fleet Operations e Sviluppo Tecnico Commerciale di EXMAR, ha dichiarato: “Il percorso di EXMAR verso l’ammoniaca come combustibile marittimo è iniziato nel 2021, quando la nostra azienda ha ricevuto l’approvazione di massima da Lloyd’s Register per una nave gasiera di medie dimensioni alimentata ad ammoniaca. L’utilizzo del nostro carico come combustibile è da tempo una priorità strategica per EXMAR. Un impegno già dimostrato attraverso la nostra adozione pionieristica del GPL come combustibile per la propulsione. L’ammoniaca segna ora il passo successivo, offrendo l’ulteriore vantaggio di ridurre le emissioni dirette di CO₂ fino al 90%.

“La nostra stretta collaborazione con Lloyd’s Register e FPS Mobility in Belgio è stata determinante in tutto questo processo. Il loro supporto, in particolare sul fronte normativo, è stato fondamentale per il successo di questo progetto”.

Nathalie Deleuze, Esperta Marittima – Combustibili Alternativi presso FPS Mobility and Transport del Belgio, ha dichiarato: “La decarbonizzazione è una priorità fondamentale per il Belgio. Noi di FPS Mobility and Transport ci impegniamo a facilitare il passaggio ai combustibili alternativi. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo unito la nostra competenza nei processi IMO con il know-how tecnico degli armatori belgi pionieri e del Lloyd’s Register. Insieme, stiamo tracciando la rotta verso un futuro più pulito.”

Fuel for Thought: Ammonia di LR raccoglie in un unico documento le informazioni più rilevanti sull’uso dell’ammoniaca nel trasporto marittimo, fungendo da utile riferimento per gli armatori che stanno valutando opzioni di carburante alternative per le loro flotte e per i professionisti del settore marittimo che desiderano approfondire la transizione a zero emissioni di carbonio. Il rapporto combina le competenze di LR e di altri leader del settore marittimo su argomenti quali lo stato attuale dell’ammoniaca come combustibile pulito, le sue considerazioni sulla sicurezza, i fattori trainanti per l’adozione, la produzione e la catena di approvvigionamento e la preparazione tecnologica.

Fuel for Thought è la serie di report e webinar leader del settore di LR sulle fonti di carburante alternative per le navi. Attraverso analisi di esperti e approfondimenti critici, ogni edizione offre una panoramica completa e informativa dei più recenti progressi tecnologici, degli sviluppi politici e delle tendenze e opportunità emergenti in questo settore in rapida evoluzione.

