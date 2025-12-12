Austria, ferrovie: ÖBB, Andreas Matthä prolunga il suo mandato come CEO fino al 30 giugno 2027

Nella riunione del Consiglio di sorveglianza di ÖBB-Holding AG dell’11 dicembre sono state prese decisioni chiave in materia di personale presso le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB). Andreas Matthä, CEO dal 2016, ha ottenuto il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2027.

“Sono lieto di aver confermato Andreas Matthä come CEO per un altro anno. Con lui, garantiamo continuità e stabilità ai vertici del Gruppo in questo periodo economicamente difficile. In linea con il doppio bilancio federale per il 2025/26, ÖBB ha implementato un programma di ampio respiro per aumentare la competitività, che include risparmi nel piano quadro. Inoltre, la situazione generale del trasporto merci su rotaia in Europa ha preso una piega particolarmente negativa e dobbiamo gestire numerose sfide operative, come la situazione dei cantieri in Germania e i colli di bottiglia nell’approvvigionamento. Inoltre, siamo prossimi all’inaugurazione della galleria Koralm, che renderà la linea ferroviaria meridionale significativamente più attraente. Intendiamo affrontare tutto questo con la necessaria compostezza ed esperienza manageriale”, sottolinea Brigitte Ederer, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di ÖBB-Holding AG .

Anche il contratto di Ursula Zechner, amministratore delegato di ÖBB-Produktion GmbH dal 2021, è stato prorogato. Continuerà quindi a co-guidare l’azienda insieme a Fabian Fußeis.

Presso la controllata del trasporto merci Rail Cargo Austria AG, tuttavia, ci sarà un cambio al management: Clemens Först lascerà il gruppo alla fine di aprile 2026, dopo quasi dieci anni alla guida di Rail Cargo, una volta completato il bilancio annuale, per perseguire nuove opportunità. Bettina Castillo assumerà la responsabilità principale delle finanze e del programma di ristrutturazione in corso. L’obiettivo rimane quello di rafforzare la competitività del Gruppo Rail Cargo durante il difficile periodo di recessione industriale. In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione sarà ridotto a due membri. Oltre a Bettina Castillo, anche Christoph Grasl ne farà parte.

Il presidente del consiglio di sorveglianza di Rail Cargo Austria AG ha dichiarato: “Dal 2017, Clemens Först ha plasmato lo sviluppo strategico e la modernizzazione del Gruppo Rail Cargo, rafforzandone lo status di industria leader in Europa e guidandolo attraverso numerose crisi insieme al team dirigenziale. Ha fornito un impulso decisivo per una concorrenza leale tra strada e rotaia e ha dato al settore una voce forte e unitaria in Europa. Sono dispiaciuto che Clemens Först lasci l’azienda. Naturalmente rispetto la sua decisione. Ha contribuito in modo significativo e positivo allo sviluppo del trasporto merci, conferendogli una forte identità e una rinnovata fiducia all’interno di ÖBB. Desidero ringraziarlo per questo e augurargli tutto il meglio per il futuro”.

Un ulteriore cambiamento avverrà nei consigli di sorveglianza dei sottogruppi: il CEO di ÖBB Andreas Matthä assumerà la presidenza del consiglio di sorveglianza di ÖBB-Infrastruktur AG dal 1° gennaio 2026, sullo sfondo di importanti sfide infrastrutturali, come la situazione dei lavori in Germania o l’apertura della Ferrovia Süd. Il CFO di ÖBB Manuela Waldner assumerà la presidenza dei consigli di sorveglianza delle società di vendita ÖBB-Personenverkehr AG e Rail Cargo Austria AG, con la necessaria attenzione all’aumento della competitività.

Georg Schatz, il nuovo responsabile del controlling, torna in ÖBB e assumerà la gestione del controlling di gruppo presso ÖBB-Holding AG. L’esperto di controlling è stato di recente responsabile del Global Group Controlling presso Stoelzle Glass Group e in precedenza ha ricoperto diverse posizioni presso ÖBB, tra cui quella di responsabile del controlling presso Rail Cargo Austria AG. Schatz succede a Markus Binder-Krieglstein, che lascerà l’azienda alla fine dell’anno.

