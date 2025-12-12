FlixTrain continua a investire in Germania: sui binari tedeschi opereranno 65 nuovi treni

FlixTrain continua a investire in Germania. La società annuncia oggi che impiegherà sul mercato tedesco 65 nuovi treni ad alta velocità fabbricati dal costruttore spagnolo Talgo. FlixTrain intende così contribuire a rafforzare la rete ferroviaria tedesca e sfruttare il potenziale del mercato per la sua crescita sostenibile. I primi di questi nuovi treni opereranno dal 2028.

Inoltre, nei prossimi due anni FlixTrain raddoppierà la flotta in Germania grazie all’aggiunta di carrozze completamente ammodernate, per garantire un’offerta ancora più efficiente e corse più frequenti.

«Il successo di FlixTrain dimostra che stiamo contribuendo a colmare una lacuna nel trasporto ferroviario tedesco,» ha dichiarato André Schwämmlein, Amministratore Delegato di Flix. «La strategia presentata dal Ministro dei Trasporti dimostra la volontà della politica di lavorare nella giusta direzione, e su questo ci baseremo. Già oggi operiamo 15 treni fra molte delle maggiori città in Germania. FlixTrain costruirà la seconda rete per dimensioni nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza del Paese, affiancandosi al suo competitor pubblico con orari e frequenze paragonabili.»

Con i nuovi treni, FlixTrain mira costruire una rete di collegamenti ferroviari ad alta frequenza fra tutte le principali città tedesche.

«Con la nuova strategia per il trasporto ferroviario, ci impegniamo a rendere il mercato più competitivo e quindi a garantire una migliore offerta per chi viaggia. Sono lieto di questo clima concorrenziale, il cui potenziale consentirà di attrarre nuovi investimenti in Germania,» ha affermato Patrick Schnieder, Ministro Federale dei Trasporti tedesco.

Prima ancora che i nuovi treni ad alta velocità facciano il loro esordio nel 2028, il servizio di FlixTrain in Germania sarà rafforzato in modo massiccio. A partire dal 2026, la società introdurrà gradualmente treni completamente ammodernati e dotati di aria condizionata, sedute confortevoli e altre caratteristiche volte a rendere l’esperienza di viaggio con FlixTrain ancora più piacevole. Entro il 2028, la società prevede così di raddoppiare la propria flotta. Più di 1.000 destinazioni sono prenotabili già oggi sui canali FlixTrain, e la rete continuerà a crescere.

A partire dal 2028, quindi, saranno introdotti i nuovi FlixTrain, treni europei ad alta velocità in grado di raggiungere i 230 km/h. Le carrozze saranno accessibili e dotate di sistemi moderni di informazione ai passeggeri, connessione Wi-Fi veloce e molte altre caratteristiche destinate ad aumentare significativamente il comfort di chi viaggia. I treni appartengono alla piattaforma tecnologica Talgo 230, utilizzata per progetti attualmente in corso in Danimarca e in Germania. Per la trazione saranno utilizzate locomotive Siemens (Siemens Vectron), la cui affidabilità è già stata dimostrata negli scorsi anni.

«Continueremo a garantire un servizio più conveniente rispetto ai nostri competitor. Con i nuovi treni all’avanguardia, la nostra offerta sarà sempre più attrattiva,» ha concluso Schwämmlein.

