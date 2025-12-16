Polonia: Koleje Mazowieckie ordina a Stadler altri 11 treni FLIRT

L’operatore regionale polacco Koleje Mazowieckie (Ferrovie della Masovia) e Stadler Polska hanno firmato un contratto per la fornitura di 11 ulteriori unità elettriche multiple FLIRT, completando il più grande programma di investimenti mai realizzato dall’operatore. Nell’ambito dell’accordo quadro, saranno forniti all’operatore un totale di 75 treni all’avanguardia. Ad oggi, sono già state sottoscritte 64 unità. I ​​nuovi veicoli miglioreranno il comfort dei passeggeri in tutta la Masovia.

“Le Ferrovie della Masovia sono una delle compagnie regionali più moderne del Paese, anche perché investono costantemente in nuovo materiale rotabile. A marzo abbiamo firmato un contratto per l’acquisto di 14 treni FLIRT e oggi ne abbiamo firmato un altro, questa volta per 11. In totale, l’intero progetto includerà l’acquisto di 75 treni, il primo dei quali entrerà in servizio nell’aprile 2026”, sottolinea Adam Struzik, Maresciallo del Voivodato della Masovia.

Oltre alla consegna delle nuove unità, il contratto comprende servizi di manutenzione, formazione tecnica per il personale e pacchetti di riparazione.

“Siamo lieti di vedere la piena attuazione dell’accordo quadro per 75 treni FLIRT. Questo segna un’importante pietra miliare per la nostra azienda e un ulteriore passo verso la modernizzazione della nostra flotta. L’acquisto di 64 unità ha già ricevuto finanziamenti dall’UE e presenteremo domanda di finanziamento aggiuntivo per le restanti 11”, ha dichiarato Robert Stępień, CEO e Direttore Generale delle Ferrovie della Masovia.

400 nuovi posti di lavoro e ulteriore sviluppo dello stabilimento Stadler di Siedlce

Tutti i nuovi veicoli saranno prodotti nello stabilimento Stadler di Siedlce, con un significativo coinvolgimento di partner e fornitori locali.

“La firma di questo contratto esecutivo definitivo rappresenta per noi una pietra miliare. Il completamento dell’accordo quadro completo ci consente di continuare ad espandere le nostre attività a Siedlce e di rafforzare la nostra presenza nella regione. Solo quest’anno abbiamo creato quasi 400 nuovi posti di lavoro presso Stadler Polska e il nostro team di ingegneri è cresciuto fino a raggiungere i 100 specialisti, e stiamo ancora reclutando personale. Questa è un’ottima notizia non solo per Stadler, ma anche per i nostri partner locali, che svolgono un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo progetto”, ha dichiarato Radosław Banach, CEO di Stadler Polska.

La più grande flotta FLIRT della Polonia migliorerà il comfort dei passeggeri in Masovia.

La produzione delle 64 unità ordinate in precedenza procede nei tempi previsti. Attualmente, 25 treni sono in diverse fasi di produzione, messa in servizio e collaudo. Una volta consegnate tutte le unità, le Ferrovie della Masovia gestiranno 146 treni FLIRT, la più grande flotta di questo tipo in Polonia.

I nuovi treni miglioreranno notevolmente il comfort e la sicurezza dei passeggeri che viaggiano tra Varsavia e le città della Masovia. Dotati di una struttura leggera in alluminio e di un basso consumo energetico, i treni FLIRT possono raggiungere velocità fino a 160 km/h e saranno dotati di aria condizionata, videosorveglianza, Wi-Fi, sistemi di informazione ai passeggeri e defibrillatori a bordo. Ogni treno è completamente accessibile ai passeggeri con mobilità ridotta.

Una collaborazione di lunga data

La partnership tra Stadler Polska e le Ferrovie della Masovia dura da quasi 20 anni. I primi treni FLIRT consegnati nel 2006 continuano a operare in modo affidabile sulle tratte regionali, tra cui la Varsavia-Siedlce. Tra il 2020 e il 2023, Stadler ha consegnato all’operatore 61 unità FLIRT e, in base ai contratti firmati nel 2024-2025, ne seguiranno altre 75.

