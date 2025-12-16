Autotrasporto: 590 milioni per la transizione ecologica, pubblicato il decreto Salvini-Giorgetti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2025 il Decreto interministeriale del 24 ottobre 2025, firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che istituisce un fondo da 590 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare dell’autotrasporto merci, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica del comparto.

Il decreto prevede la ripartizione delle risorse per le annualità 2027-2031: 100 milioni nel 2027 e 2028, 50 milioni nel 2029, 150 milioni nel 2030 e 190 milioni nel 2031. Con un successivo provvedimento saranno definiti criteri, modalità di accesso agli incentivi, tipologie di interventi ammissibili, soggetto attuatore, monitoraggio e cronoprogramma procedurale.

Confartigianato Trasporti ha accolto con soddisfazione la pubblicazione del decreto: “Il Governo ha mantenuto l’impegno di accompagnare le imprese nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione del settore – commenta il Presidente Claudio Riva – Gli incentivi pluriennali sono essenziali per consentire alle aziende di affrontare gli ingenti investimenti necessari, soprattutto in un contesto di costi crescenti e margini ridotti”.

Il decreto è al centro della riunione convocata al Ministero dei Trasporti in data odierna, per definire i dettagli attuativi e l’avvio delle procedure per l’accesso ai contributi.

