TPL, Torino approva il Bilancio preventivo. Lo Russo: nel 2026 avvio cantiere metro linea 2

Con 25 voti a favore e 5 contrari, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio preventivo, che per il 2026 pareggia a circa 2,3 miliardi di euro.

La votazione sul documento è stata preceduta da una dichiarazione del sindaco Stefano Lo Russo, il quale ha evidenziato come questo bilancio segni un orizzonte importante per la nostra città, con la consapevolezza dei problemi esistenti ma con spirito di servizio e sguardo rivolto verso il futuro.

Torino vive un momento importante della sua storia recente, ha poi sottolineato, evidenziando come, in questi anni, la nostra città più di altre abbia utilizzato bene i fondi europei: il 2026, se i cronoprogrammi verranno rispettati, vedrà la chiusura di cantieri importanti e l’avvio del cantiere della linea 2 della metropolitana.

Il sindaco ha definito questo Bilancio come un messaggio di speranza per Torino, evidenziando anche come il confronto su di esso, in Consiglio comunale, sia stato improntato al pragmatismo, al rispetto reciproco e al senso di responsabilità come questa città merita, auspicando inoltre che questo clima persista nei prossimi mesi, nel rispetto dei differenti ruoli.

Lo Russo ha quindi annunciato che la successiva riunione della Giunta approverà lo schema del nuovo Piano regolatore generale, che sarà poi discusso e votato in Consiglio comunale, affermando che dietro l’elenco tavole e le regole che compongono il Piano c’è una visione. Il sindaco ha poi concluso sostenendo che la politica, per recuperare la fiducia della cittadinanza, deve essere capace di cambiare, di essere d’esempio, con le necessarie differenze al proprio interno ma con un comune spirito di serietà, che è dovuto a tutti coloro che vivono qui, a partire dalle nuove generazioni.

