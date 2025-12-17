Aviazione: nuovo collegamento AeroItalia Genova-Roma dal febbraio 2026

Dal 2 febbraio 2026 Aeroitalia apre una base operativa al Cristoforo Colombo con due aeromobili e circa 20 membri dell’equipaggio residenti a Genova, potenziando i collegamenti con Roma. La compagnia italiana offrirà due voli al giorno dal lunedì al venerdì e uno nei fine settimana, con orari studiati per garantire flessibilità e continuità di servizio anche in caso di manutenzione del primo aeromobile.

I dettagli dei collegamenti:

Lunedì-venerdì: Genova-Roma alle 8:00 e 18:05; Roma-Genova alle 10:20 e 21:05.

Weekend: sabato Genova-Roma alle 8:00 e domenica alle 18:05; ritorno da Roma alle 10:20 e 21:05.

Secondo Enrico Musso, presidente dell’Aeroporto di Genova, l’iniziativa conferma la crescente attrattività dello scalo e rafforza la connettività della Liguria con la Capitale. Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, ha sottolineato come la nuova base rappresenti un investimento strategico e un primo passo verso l’espansione del network di destinazioni da Genova, offrendo maggiore affidabilità e flessibilità ai viaggiatori per lavoro e turismo.

I biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 17 dicembre 2025 sul sito ufficiale della compagnia.

