Terminal Interporto di Padova: PSA Intermodal Italy e Logtainer si aggiudicano la gara con un’offerta da 75 milioni

PSA Intermodal Italy NV e Logtainer SpA si sono aggiudicate la gara per la gestione del Terminal Intermodale dell’Interporto di Padova con un’offerta di 75 milioni di euro, superiore alla base d’asta fissata a 61 milioni. La procedura, avviata il 30 maggio scorso, mirava alla selezione di un partner strategico internazionale per lo sviluppo del terminal.

L’operazione prevede la costituzione di una nuova società nella quale Interporto Padova Spa manterrà una quota significativa del 30%. Lo statuto include importanti clausole di garanzia: tra queste, l’impossibilità di modificare la destinazione intermodale dell’area senza il consenso di Interporto Padova, indipendentemente dalle quote detenute nella newco. Sono inoltre previsti specifici diritti a livello di governance e di cessione delle quote. Interporto Padova avrà un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e la presidenza del Collegio Sindacale.

"Interporto Padova Spa raggiunge oggi un traguardo molto ambizioso – ha dichiarato il presidente Luciano Greco – che fino a un anno fa sembrava solo un sogno. Siamo tra i primi in Italia e in Europa ad aver individuato, attraverso una selezione pubblica rigorosa e competitiva, partner di livello globale come PSA Intermodal Italy NV e Logtainer SpA. Insieme potremo consolidare e sviluppare ulteriormente un terminal già oggi tra i più competitivi e innovativi".

Secondo Greco, la partnership pubblico-privata potrà inserire il terminal intermodale di Padova tra i poli di eccellenza lungo le principali rotte commerciali europee e globali, rafforzando la competitività del sistema produttivo del Triveneto.

