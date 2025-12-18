Spagna: in 15 anni di attività più di 36,4 mln di clienti hanno viaggiato sui treni AV di Renfe tra Madrid e Valencia

Oltre 36,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui treni ad alta velocità di Renfe (AVE, Avlo, Alvia e Intercity) che operano sulla tratta Valencia-Cuenca-Madrid durante i suoi quindici anni di servizio. La tratta Madrid-Valencia, punto a punto, è stata la più popolare, con oltre 31,3 milioni di passeggeri.

Renfe offre 12.900 posti al giorno sui treni ad alta velocità (AVE e Avlo) che operano sulla linea Valencia-Madrid. Attualmente, la compagnia offre 24 servizi AVE (12 in ciascuna direzione) e 6 servizi Avlo (3 in ciascuna direzione) ogni giorno tra le due città.

L’inaugurazione del treno ad alta velocità Valencia-Madrid AVE, il 19 dicembre 2010, ha segnato una svolta nella trasformazione del capoluogo valenciano. 391 chilometri di binari e un investimento di 6,6 miliardi di euro hanno permesso di collegare le due città con treni ad alta velocità.

I treni ad alta velocità di Renfe hanno portato a un notevole risparmio sui tempi di percorrenza, che fino ad allora, con i vecchi treni Alaris, erano in media di 3 ore e 25 minuti. Anche il servizio è aumentato, passando da poco più di 4.300 posti al giorno a quasi 11.000 nel dicembre 2010.

Oggi, la città di Valencia è collegata quotidianamente a Madrid da 30 treni ad alta velocità Renfe, 15 per direzione, con destinazione finale nelle stazioni di Madrid Chamartín Clara Campoamor o Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes. L’attuale servizio giornaliero offre 2.000 posti in più rispetto al 2010, grazie all’aggiunta del treno S106.

I treni Avlo di Renfe hanno iniziato a operare sulla linea ad alta velocità Valencia-Madrid il 21 febbraio 2022. L’introduzione di questo servizio da parte di Renfe ha segnato una nuova pietra miliare nei collegamenti ferroviari, in quanto si trattava di un servizio ad alta velocità a basso costo tra le due città. Inizialmente, il servizio Avlo sulla linea utilizzava treni S112.

A maggio 2024 sono stati introdotti i treni S106. Attualmente, 14 servizi giornalieri vengono effettuati con questo materiale rotabile: 4 treni AVE in ciascuna direzione e 3 treni Avlo in ciascuna direzione. Questo cambiamento ha aumentato significativamente la capacità giornaliera, dai 365 posti offerti da un AVE S112 ai 507 o 581 posti offerti da un servizio con treni S106.

Negli ultimi quindici anni, i viaggiatori hanno beneficiato di tariffe promozionali regolari e di oltre cento campagne di sconti. Inoltre, i biglietti per i servizi ferroviari ad alta velocità di Renfe includono la corsa gratuita sulle reti ferroviarie suburbane di Madrid e Valencia.

La risposta positiva della domanda rispetto ad altre modalità di trasporto tra Madrid e Valencia ha portato a un’inversione di tendenza nella quota di mercato detenuta dal trasporto aereo. Attualmente, il treno detiene l’87% della quota di mercato rispetto al trasporto aereo.

L’arrivo dei servizi ferroviari ad alta velocità sulla tratta Valencia-Madrid e il loro utilizzo negli ultimi quindici anni hanno portato a significativi risparmi ambientali, evitando l’emissione di oltre 1,3 milioni di tonnellate di CO₂ e il consumo di 451 milioni di litri di carburante.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.