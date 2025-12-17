Shipping, Guido Grimaldi eletto nel Direttivo dell’associazione europea degli armatori
di R.S.
Confitarma: "Nomina che rafforza il ruolo dell'Italia nello shipping europeo"
Guido Grimaldi, vicepresidente di Confitarma, è stato nominato membro del Board of Directors di ECSA (European Community of Shipowners Association), rappresentando la confederazione italiana degli armatori.
Secondo Confitarma, la nomina “si inserisce nel percorso volto a rafforzare il ruolo dell’Italia nello shipping europeo e a promuovere, a livello dell’Unione Europea, un coerente allineamento delle normative al quadro internazionale dell’IMO, la tutela della competitività dell’industria armatoriale, il superamento dei rischi di doppia tassazione e il sostegno allo sviluppo delle Autostrade del Mare”.
L’associazione ha inoltre espresso i propri auguri a Grimaldi, sottolineando la fiducia nel suo contributo nel sostenere “con autorevolezza e visione le istanze di tutto l’armamento italiano in una fase strategica per il futuro del trasporto marittimo europeo”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie