First Bus espande la sua presenza nel West Yorkshire con l’acquisizione di J&B Travel Limited

FirstGroup, società madre di First Bus, ha annunciato l’acquisizione di J&B Travel Limited, operatore di autobus con sede a Leeds, rafforzando la propria offerta nel mercato degli autobus del West Yorkshire.

L’autorevole operatore, presente a Leeds da oltre 40 anni, gestisce una flotta di circa 15 veicoli moderni e completamente accessibili alle sedie a rotelle e impiega circa 25 dipendenti, che continueranno a lavorare per l’azienda sotto la proprietà di First Bus. Il Direttore Generale Paul Lynn continuerà a guidare l’attività come parte del team di autobus di First Bus, garantendo una transizione fluida per i clienti.

L’azienda offre viaggi scolastici privati, servizi a contratto e noleggio con conducente, oltre a gestire veicoli dedicati sulla rete FlixBus. Tutti i servizi, le prenotazioni e i contratti esistenti continueranno a funzionare normalmente, con l’ulteriore vantaggio di poter accedere al più ampio supporto operativo, all’esperienza della flotta e agli investimenti di First Bus.

Andrew Jarvis, Amministratore Delegato Business & Coach di First Bus, ha dichiarato: “J&B Travel Limited si è costruita un’eccellente reputazione grazie alla sua squadra di eccellenza, che offre affidabilità, servizio clienti e veicoli di alta qualità. Siamo lieti di dare il benvenuto al team nella famiglia First Bus e di consolidare le solide basi che hanno creato.

“Questa acquisizione riflette il nostro impegno a rafforzare la nostra presenza nel mercato dei pullman, come parte della strategia del Gruppo, nonché a rafforzare la nostra presenza nelle regioni chiave del Regno Unito.”

Paul Lynn, Direttore Generale di J&B Travel Limited, ha dichiarato: “Abbiamo costruito solidi rapporti con i nostri clienti nel corso di molti anni ed era importante per noi che ogni futuro proprietario condividesse il nostro impegno per l’affidabilità, la sicurezza e un servizio eccellente. Entrare a far parte di First Bus offre al nostro team un supporto ancora maggiore dietro le quinte, garantendo al contempo ai nostri clienti di continuare a ricevere lo stesso servizio che conoscono e di cui si fidano. Sono lieto di entrare a far parte del team per contribuire a guidare il prossimo capitolo.”

