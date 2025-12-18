Trasporto pubblico locale: il Consiglio regionale approva prestito da 19 milioni per Genova e province
di R.S.
I fondi saranno destinati a coprire gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nel comparto autoferrotranvieri del trasporto pubblico locale
Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità un emendamento, proposto dalla vicecapogruppo di Forza Italia Chiara Cerri, che consente l’anticipo fino a 19 milioni di euro per il 2026 a favore della città metropolitana di Genova e delle province liguri.
I fondi saranno destinati a coprire gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nel comparto autoferrotranvieri del trasporto pubblico locale. L’anticipo non comporterà costi aggiuntivi e dovrà essere restituito alle casse regionali nei termini di legge.
