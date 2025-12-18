Transport

Trasporto pubblico locale: il Consiglio regionale approva prestito da 19 milioni per Genova e province

R.S.

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all’unanimità un emendamento, proposto dalla vicecapogruppo di Forza Italia Chiara Cerri, che consente l’anticipo fino a 19 milioni di euro per il 2026 a favore della città metropolitana di Genova e delle province liguri.

I fondi saranno destinati a coprire gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nel comparto autoferrotranvieri del trasporto pubblico locale. L’anticipo non comporterà costi aggiuntivi e dovrà essere restituito alle casse regionali nei termini di legge.

