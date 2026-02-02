Maersk schiera la prima nave della nuova classe di medie dimensioni

A.P. Moller – Maersk (Maersk) ha preso in consegna la prima nave di una nuova serie composta da sei unità di medie dimensioni. La consegna è avvenuta presso il cantiere navale di Yangzijiang Shipbuilding Group a Jingjiang, in Cina, dove la nave è stata battezzata Tangier Mærsk.

“Siamo lieti di prendere in consegna la Tangier Mærsk, la prima di sei navi di questa nuova serie. Insieme alle altre navi della serie, contribuirà al continuo rinnovamento della nostra flotta e sosterrà la nostra competitività a lungo termine”, ha dichiarato Anda Cristescu, Responsabile Chartering & Newbuilding di Maersk.

Le sei navi di questa nuova serie hanno una capacità di 9000 TEU ciascuna e sono dotate di un motore a doppia alimentazione in grado di funzionare a metanolo.

Nel suo viaggio inaugurale, la Tangier Mærsk farà scalo a Shanghai ed entrerà in servizio sul servizio TP15 di Maersk, che collega l’Asia orientale con la costa del Golfo degli Stati Uniti attraverso il Canale di Panama.

Con il varo della Tangier Mærsk, Yangzijiang Shipbuilding Group ha consegnato la nave con tre mesi di anticipo rispetto al previsto. Maersk prenderà in consegna altre quattro navi della serie entro la fine dell’anno, seguite dalla consegna finale all’inizio del 2027.

