ANIE Confindustria: il Libro Bianco del MIMIT visione strategica per rafforzare la leadership tecnologica italiana

È stato presentato il 29 gennaio scorso a Roma il Libro Bianco “Made in Italy 2030” realizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il documento delinea una visione industriale di lungo periodo e rappresenta un riferimento strategico per definire una politica industriale nazionale moderna, coerente con le priorità europee e capace di affrontare le sfide del contesto internazionale.

ANIE Confindustria, che ha preso parte al percorso di consultazione, esprime apprezzamento per l’approccio sistemico del Libro Bianco, riconoscendo il valore di una strategia che mette al centro la manifattura avanzata, l’autonomia tecnologica e la resilienza delle catene del valore.

“Il Libro Bianco rappresenta un segnale di visione e responsabilità istituzionale” – dichiara Vincenzo de Martino, Presidente di ANIE Confindustria. “In una fase storica di profonde trasformazioni tecnologiche, energetiche e geopolitiche, l’Italia ha bisogno di una politica industriale stabile, orientata al futuro e capace di coniugare competitività e sicurezza economica. Il rafforzamento delle filiere tecnologiche italiane deve essere una priorità strategica per il nostro Paese”.

Con un fatturato aggregato superiore ai 100 miliardi di euro, le imprese dell’elettrotecnica ed elettronica rappresentate da ANIE costituiscono uno dei pilastri della manifattura italiana ed europea. Operano in settori chiave come l’elettrificazione dei consumi, le infrastrutture energetiche e digitali, l’automazione, l’efficienza energetica e la cybersecurity, contribuendo in modo decisivo alle grandi transizioni in corso.

“Le imprese ANIE offrono le tecnologie e le soluzioni che abilitano la competitività e l’efficienza dell’industria italiana” – prosegue de Martino. “Il riconoscimento della neutralità tecnologica, della centralità dell’innovazione e del capitale umano come pilastri per la crescita rappresenta un elemento di grande rilievo contenuto nel Libro Bianco”.

ANIE Confindustria conferma il proprio impegno a collaborare con il MIMIT e con le istituzioni, nazionali ed europee, per tradurre questa visione strategica in politiche concrete: sostenere gli investimenti, rafforzare le competenze e accompagnare le imprese lungo i processi di trasformazione industriale. Obiettivo: costruire un’Italia più competitiva e protagonista nello scenario industriale globale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.