Étoile de Caen: il Gruppo RATP mette la sua competenza ferroviaria al servizio dei pendolari della Normandia

Hervé Morin, Presidente della Regione Normandia, e Hiba Farès, Presidente del Consiglio di Amministrazione di RATP Dev, hanno firmato ufficialmente il contratto che affida alla filiale del Gruppo RATP la gestione della Caen Star, una rete strategica di dieci linee ferroviarie attorno all’area metropolitana di Caen.

A partire dall’11 luglio 2027 e per un periodo di 10,5 anni, RATP Dev sarà responsabile della gestione operativa di quasi il 20% del servizio regionale TER di NOMAD Train, con una fase pre-operativa che inizierà a gennaio 2026 per garantire una transizione sociale, industriale e commerciale senza intoppi. Questo contratto segna una tappa decisiva per la mobilità quotidiana in Normandia.

“La ferrovia è una sfida per cui lottiamo ogni giorno da 10 anni. Siamo partiti da una posizione difficile e siamo riusciti a trasformare in modo straordinario l’intera rete. La nostra più grande ricompensa è il tasso di soddisfazione degli utenti del Treno Nomade, che ha continuato a crescere, raggiungendo il 93,3% nel 2025. Il significativo miglioramento delle condizioni del trasporto passeggeri in Normandia, così come l’aumento del numero di passeggeri (+23% tra il 2019 e il 2025), sono il risultato di un ingente investimento da parte della Regione Normandia, che ha stanziato oltre 3 miliardi di euro a tale scopo. Dall’adozione della nostra strategia per l’apertura progressiva del sistema ferroviario, abbiamo fatto tutto il possibile per garantire che questa profonda trasformazione vada a beneficio dei normanni. Questo impegno rimarrà nostro fino alla fine del processo. Oggi firmiamo ufficialmente il contratto che affida alla filiale del Gruppo RATP la gestione della rete di Caen, il primo territorio che abbiamo voluto aprire alla concorrenza. Questa gara d’appalto ha permesso alla Regione di ottenere un aumento del 50% del numero di treni, con miglioramenti significativi su alcune tratte”, ha dichiarato Hervé Morin, Presidente della Regione Normandia.

“Sulla rete ferroviaria di Caen, la nostra ambizione di servire la Regione e i suoi passeggeri è chiara: trasformare l’esperienza ferroviaria quotidiana sfruttando tutta l’esperienza acquisita da RATP Dev sulle principali reti di trasporto pubblico, nonché la consolidata esperienza del Gruppo RATP nei treni regionali. Più treni, maggiore affidabilità e una presenza più umana: a partire dal 2027, i passeggeri noteranno la differenza tangibile. Voglio anche sottolineare che il servizio ferroviario non sarebbe nulla senza le donne e gli uomini che lo forniscono ogni giorno. Sono l’incarnazione del servizio pubblico. Per questo motivo, abbiamo avviato un dialogo sociale molto aperto fin dalla fase di gara d’appalto per gettare le basi di quello che sarà il contratto sociale della filiale dedicata alla rete ferroviaria di Caen. Vogliamo che questo progetto dimostri la nostra capacità di trasformare le ambizioni politiche regionali in realtà tecniche”, ha aggiunto Hiba Farès, Presidente del Consiglio di Amministrazione di RATP Dev.

RATP Dev è profondamente radicata nell’area di Caen grazie alla gestione della rete multimodale Twisto a Caen la Mer, che comprende tre linee di tram, 72 linee di autobus, servizi di trasporto per persone a mobilità ridotta e trasporto a richiesta, nonché noleggio di biciclette, car sharing, parcheggi per biciclette e parcheggi di interscambio. Con il progetto Étoile de Caen, RATP Dev si vede affidata una zona importante, cruciale per la vita quotidiana, lo sviluppo economico e la coesione regionale. Specialisti in reti ferroviarie urbane e suburbane complesse, i suoi team potranno contare su decenni di esperienza, in Francia e all’estero, nella gestione e nel controllo di grandi reti ferroviarie.

Il contratto copre dieci tratte chiave, con un’accelerazione graduale prevista durante la fase pre-operativa, seguita dall’entrata in servizio commerciale dall’11 luglio 2027 al 12 dicembre 2037. L’ambizione di RATP Dev è decisamente incentrata sugli utenti: offrire un servizio più regolare, più chiaro e più reattivo, basato su una stretta collaborazione con la Regione Normandia. Il servizio di trasporto aumenterà di circa il 50% tra il 2024 e il 2028, con notevoli miglioramenti sulle tratte pendolari. Alcuni servizi vedranno un significativo aumento della frequenza per soddisfare al meglio le esigenze di lavoratori, studenti e viaggiatori occasionali. Ad esempio, la linea Caen-Cherbourg passerà da 4 a 8 treni al giorno, e la linea Caen-Évreux da 1 a 8.

Questo aumento di capacità sarà accompagnato da ambiziosi obiettivi prestazionali: puntualità superiore al 93,4% (rispetto all’attuale 91,8%), una significativa riduzione delle cancellazioni dei treni e una maggiore affidabilità del servizio, per viaggi più prevedibili e coincidenze più sicure.

L’esperienza dei passeggeri evolverà anche in termini di informazioni e biglietteria, consentendo informazioni e indicazioni in tempo reale. Sarà inoltre aumentata la presenza di personale dedicato al servizio clienti e all’assistenza sui treni. Infine, alcune tratte a lunga percorrenza offriranno servizi di ristorazione, contribuendo a un viaggio più confortevole. Insieme, queste misure creano un’esperienza più fluida, più umana e più affidabile, in linea con le aspettative dei passeggeri della Normandia.

