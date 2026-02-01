Milano-Cortina 2026: MOM presenta il servizio diretto Treviso–Cortina

È stato presentato a Treviso, nella cornice di Piazza dei Signori, il nuovo servizio di autobus diretto Treviso–Cortina d’Ampezzo, attivato da MOM – Mobilità di Marca in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Un collegamento di servizio pubblico pensato principalmente per consentire a cittadini, turisti e famiglie di accedere direttamente alla zona rossa, cuore dell’evento olimpico, in tutta comodità e senza stress, con certezza del posto garantito e in modo sostenibile ed accessibile, anche economicamente.

Un servizio innovativo che è il risultato di un sostegno corale tra istituzioni, enti turistici e partner economici che hanno creduto nel valore strategico dell’iniziativa.

«Oggi festeggiamo insieme l’avvio di un servizio pubblico che collegherà l’aeroporto e le città di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto direttamente con l’evento olimpico. – sottolinea Giacomo Colladon, Presidente di Mobilità di Marca – Celebriamo anche le prime decine di biglietti già venduti: la risposta immediata dei trevigiani è la conferma che questo servizio era davvero atteso. Un ringraziamento va ai nostri partner che sostengono economicamente l’iniziativa – Fondazione DMO Marca Treviso e Banca Prealpi – e a tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo progetto. L’impegno di MOM per le Olimpiadi non si esaurisce qui: saremo al fianco di Dolomitibus fornendo 12 autobus, 20 conducenti e 5 steward per i servizi di trasporto dei Giochi. Desidero ringraziare il nostro personale che, nelle prossime settimane, sarà in distacco nel Bellunese, mettendo a disposizione la propria professionalità per un evento storico. Sono certo che la proficua collaborazione con Dolomitibus continuerà a svilupparsi anche in futuro».

Continua Giulia Casagrande, presidente Fondazione DMO Marca Treviso «Intercettare il grande flusso che transiterà in regione grazie alle Olimpiadi è stato fin dall’annuncio della candidatura di Milano-Cortina un nostro obiettivo strategico: abbiamo lavorato fianco a fianco con diversi enti a tutti i livelli per far sì che il servizio di collegamento dall’aeroporto di Treviso non fosse solo un “da-per Cortina”, ma potesse offrire un’opportunità tangibile alla nostra Destinazione. Aggiungendo le fermate intermedie di Conegliano e Vittorio Veneto è stata creata così la possibilità, per chi verrà in Veneto con la “scusa” dello sport, di fermarsi a scoprire queste città anche dal punto di vista storico, artistico, culturale ed enogastronomico. Nonché di sceglierle anche per il pernottamento, vista la comodità del servizio diretto quotidiano. In più, per tutta la durata dei giochi, la livrea del mezzo porterà la nostra Destinazione agli occhi del pubblico internazionale presente a Cortina, che verrà invitato anche a partecipare ai numerosi incontri che terremo presso la sede di Casa Veneto in corso Italia: Fondazione DMO Marca Treviso c’è ed è pronta a presentare al pubblico internazionale le bellezze e l’offerta strutturata del nostro territorio».

«Oggi diamo forma concreta a un progetto in cui abbiamo creduto dall’inizio. – evidenzia Flavio Salvador, Vicepresidente Banca Prealpi SanBiagio – Questo collegamento è la dimostrazione di come la capacità di fare rete tra istituzioni e partner locali possa generare valore per l’intera comunità, specie a seguito delle nevicate di questi giorni, che ci fanno entrare nel vivo del clima olimpico e della stagione sciistica. Un clima che incentiva ad usufruire di un servizio di mobilità sostenibile e accessibile che consente di raggiungere le vette olimpiche. Ma questo progetto consente anche e soprattutto di valorizzare il territorio della Marca Trevigiana, in quanto porta d’accesso privilegiata di un evento di portata mondiale».

«Abbiamo riconosciuto subito il valore di questa opportunità, perché rappresenta un tassello concreto di una visione più ampia che vede Treviso protagonista anche dal punto di vista della mobilità e dell’accesso all’area dolomitica. – sottolinea Mario Conte, sindaco di Treviso – La città sarà uno snodo strategico e questo nuovo servizio MOM verso Cortina segue la direzione dei collegamenti sempre più efficienti e strutturati. È un collegamento pensato per visitatori, turisti e sportivi, capace di unire territori diversi in un unico grande contesto che unisce lo sport ma anche l’arte, la cultura e la bellezza. Un ringraziamento sentito va a Giulia Casagrande, a Fondazione DMO Marca Treviso e a tutti i partner che hanno creduto fortemente in questo progetto, lavorando insieme per rendere i nostri territori protagonisti del grande evento olimpico».

«Un collegamento strategico fra la nostra Provincia e la Provincia di Belluno, che permette a famiglie, visitatori e atleti di raggiungere agevolmente il cuore pulsante dei Giochi Olimpici. – conclude Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – Un risultato reso possibile grazie a MOM e a una rete consolidata, che ringrazio sentitamente e che ci unisce, come istituzioni, a DMO Marca Treviso e a prestigiosi partner. Un servizio a beneficio della comunità che, nel facilitare e rendere più accessibili gli spostamenti tra Treviso e Cortina, consente al contempo di promuovere lo sport e le bellezze del territorio, sia della Marca sia dell’area dolomitica, valorizzandone le peculiarità paesaggistiche e l’atmosfera di socialità e fervente curiosità, a tutti i livelli, che le Olimpiadi in Veneto stanno trasmettendo a cittadine e cittadini».

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.