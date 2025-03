Veneto, al via il primo treno ibrido Verona-Rovigo: meno emissioni e maggiore efficienza

Un nuovo passo verso un trasporto ferroviario più sostenibile in Veneto. È partito il primo treno ibrido sulla tratta Verona-Rovigo, in grado di combinare energia elettrica e motore diesel per ridurre emissioni e rumorosità. Il convoglio, modello Flirt DMU ibrido di Stadler, è stato acquistato da Infrastrutture Venete con fondi della Regione e consegnato a Trenitalia lo scorso 28 febbraio, come riporta Ferpress.

Tecnologia e sostenibilità – Il nuovo treno è progettato per operare su linee non elettrificate come la Verona-Rovigo e la Chioggia-Rovigo. Grazie alla trazione diesel e a batterie di accumulo, può circolare a gasolio e passare alla modalità elettrica in stazione, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂. “Un ulteriore passo avanti nella riqualificazione infrastrutturale per un servizio ferroviario sempre più efficiente, sostenibile e intermodale”, ha dichiarato la Vicepresidente del Veneto e Assessore ai Trasporti, Elisa De Berti.

Accessibilità e innovazione – Il convoglio, con 326 posti a sedere, è costruito con oltre il 93% di materiali riciclabili e dispone di pedane mobili per agevolare l’accesso alle persone a ridotta mobilità, oltre a posti bici. “Con questi treni, la Regione prosegue nella direzione di un trasporto ferroviario più ecologico e accessibile”, ha sottolineato De Berti.

Nuovo collegamento estivo – A partire da luglio 2025 sarà attivo il Treno del Mare, un servizio che collegherà Verona e Rovigo con le spiagge di Rosolina e Chioggia, valorizzando il territorio del Delta del Po.

