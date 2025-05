Vela, Checco Bruni ospite al Galata: "Museo stupendo, a Genova splendidi ricordi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il timoniere di Luna Rossa Checco Bruni ospite al Galata Museo del Mare, per il primo appuntamento degli "Incontri in blu", la rassegna dedicata alla navigazione di cui Telenord è media partner. Tra ricordi genovesi e un bilancio dell'ultima Coppa America, Bruni ha scoperto il fascino del Museo dedicato alla marineria.

Sotto la Lanterna - "Il rapporto Genova è stato sempre bellissimo - spiega Bruni ai nostri microfoni - Ho ricordi bellissimi, degli amici molto cari a Genova, velisti che sono cresciuti con me. Loro sanno chi sono, li saluto sempre volentieri. Il rapporto poi si è intensificato ultimamente perché mio figlio adesso studia qui a Genova Ingegneria navale. Sono diventato socio dello Yacht Club Italiano da poco più di un anno. E finalmente oggi ho conosciuto questo bellissimo museo, veramente stupendo e non vedo l'ora di portarci mio figlio".

Genova "casa" della vela - "Bisogna sempre pensare al futuro e che è importante che Genova pensi alla storia, al passato ma anche al futuro. Oggi i ragazzi vogliono divertirsi veloci. Il foil deve essere considerato come percorso di crescita per le nuove generazioni. Più Genova fa questo, più pensa anche al futuro.

L'ultima America's Cup - "Ineos Britannia si poteva battere: è un tasto sicuramente dolente perché Luna Rossa, col nostro team, aveva una barca molto veloce. Eravamo veloci quanto Ineos. Abbiamo avuto un po' di problemi durante alcune regate. Non abbiamo regalato al nostro meglio quella settimana e purtroppo abbiamo dovuto accettare una sconfitta che ci ha pesato. Però devo dire che la campagna è stata vincente, nel senso che abbiamo fatto comunque bene abbiamo battuto gli americani, chiaro che le aspettative erano altre: volevamo arrivare in finale, volevamo giocarcela, abbiamo lottato, però dobbiamo accettare il verdetto dello sport e in quella settimana i nostri avversari sono stati più bravi".

La campagna precedente - "La campagna invece del 2021 è stata una campagna che è stata molto positiva, andata molto bene, soprattutto dal risultato. Siamo arrivati in finale e non ci credevamo nemmeno. Abbiamo vinto tre regate in finale, ma purtroppo i neozelandesi hanno dimostrato di avere una barca più veloce, ma noi abbiamo fatto di tutto per poter arrivare fino in fondo. Le aspettative erano più alte a Barcellona e perciò ha un po' più un sapore di sconfitta l'avventura di Barcellona, ma io credo che sia comunque stata una bellissima avventura.

Le parole di Bertelli - "Mi hanno fatto piacere. Ho un rapporto con Patrizio Bertelli, con tutta la famiglia e con il team in generale. Io sono molto legato a Luna Rossa. Siamo in un momento di transizione. Ovviamente si pensa tanto ai giovani che hanno fatto benissimo. Bertelli ha detto che ci sarà di nuovo Luna Rossa, ma adesso non ci si può nemmeno iscrivere, perché non esiste ancora un protocollo, per cui speriamo tutti che Luna Rossa faccia parte della prossima Coppa America e che sia una Coppa America altrettanto bella come quelle di Barcellona".





