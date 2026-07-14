Vannacci, tacciato di ragionare come un bimbo di 2 anni, replica alla Salis: "Qual è il background della sindaca, oltre a lanciare martelli?"

Non si è fatta attendere la controreplica di Roberto Vannacci, rispetto alle parole di SIlvia Salis, sindaca di Genova che, in risposta alle osservazioni del generale sull'uso del taser, aveva detto tra l'altro (leggi qui): “Il meccanismo è un po’ questo: la sparo sempre più alta per attirare sempre di più l’attenzione. Ho un figlio di due anni che più o meno utilizza la stessa tecnica: quando vuole la mia attenzione prende qualcosa e lo butta per terra. Se non gliela dai subito, ne fa una un po’ più grossa”.

In un'intervista all'Espresso, Vannacci piazza la controreplica: "Silvia Salis dovrebbe riguardare le decisioni del suo Consiglio comunale. Dice di non aver tolto il taser alla Polizia locale, ma è stata bloccata la sperimentazione avviata da Bucci. Genova ha grandi problemi di sicurezza e mobilità. Da cosa deriva il suo ergersi a leader? Qual è il background di Silvia Salis, oltre a lanciare martelli?".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.