Consiglio regionale, guasto all'aria condizionata: seduta sospesa per il caldo

Un problema all'impianto di condizionamento del Consiglio Regionale che questa mattina non era partita, ha portato alla sospensione della seduta odierna per un'ora in attesa che l'aria condizionata, riavviata dopo un intervento da parte dei tecnici, riporti l'Aula Sandro Pertini ad una temperatura più consona.



Su indicazione del presidente del consiglio regionale Stefano Balleari l'aula, dopo aver votato un primo provvedimento, ha accolto la sospensione dei lavori per permettere il ripristino delle condizioni climatiche. Lo stesso Balleari ad inizio seduta aveva concesso ai consiglieri di togliersi la giacca vista la situazione.



Il problema all'impianto di condizionamento dell'Aula , che è interrata e non ha finestre, segue quanto accaduto nei giorni scorsi quando nell'ufficio del consigliere del Pd Romeo è crollata una parte del controsoffitto proprio in seguito alla rottura di un tubo sempre dell'impianto del palazzo di Via Fieschi.

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