Giampedrone rinvia la scelta sul futuro: "C'è tempo per decidere". Resta aperta l'ipotesi di un incarico nazionale

Il futuro politico di Giacomo Giampedrone resta ancora tutto da scrivere. A pochi giorni dal congresso ligure di Forza Italia, l'assessore regionale alla Protezione civile, Infrastrutture e Difesa del suolo non scioglie le riserve sul percorso che intraprenderà al termine dell'attuale esperienza amministrativa, lasciando aperti diversi scenari.

Tra le ipotesi circolate nelle ultime settimane c'è quella di un possibile approdo a un incarico tecnico di livello nazionale nell'ambito della Protezione civile, un ruolo che valorizzerebbe l'esperienza maturata in Liguria nella gestione delle emergenze, dal dissesto idrogeologico alle alluvioni, fino alle crisi più recenti.

Per il momento, però, Giampedrone preferisce non sbilanciarsi. "C'è tempo per parlarne, vedremo", ha dichiarato, evitando di alimentare le indiscrezioni sul proprio futuro. "In questo momento sono contento di far parte di questa giunta in qualità di civico", ha aggiunto, ribadendo la volontà di proseguire il lavoro nell'esecutivo regionale.

Parole che confermano la linea già adottata negli ultimi mesi: nessuna decisione immediata e massima attenzione agli impegni di governo. La sua posizione continua a essere osservata con interesse anche dagli equilibri del centrodestra ligure, dove Giampedrone rappresenta una figura civica che negli anni ha costruito un profilo trasversale, pur mantenendo un dialogo costante con le forze della coalizione.

Il dibattito sul suo futuro potrebbe riaprirsi nei prossimi mesi, quando inizieranno a delinearsi i nuovi assetti politici e istituzionali. Per ora, il diretto interessato preferisce rinviare ogni valutazione, concentrandosi sull'attività amministrativa e lasciando aperta ogni possibilità.

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