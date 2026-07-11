Vannacci a Telenord: "Il teaser salva la vita, ma l'alternativa è la calibro 9"

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, intervistato da Telenord, ha raccontato i motivi per cui il suo partito sta scalando i sondaggi, e ha evidenziato i motivi per cui tanti cittadini stanno seguendo con interesse il suo progetto politico. Il generale ha poi approfondito alcuni temi del suo programma, in particolare per quanto concerne la sicurezza e le politiche migratorie. Vannacci rimarca che esistono linee rosse che non sono negoziabili, e mette in evidenza alcune differenze con Fratelli d'Italia. Un accenno all'importanza dei trattati internazionali, dove l'Italia deve essere protagonista, e alla compatibilità con il progetto di Futuro Nazionale. Una battuta anche sui temi locali, in particolare sulla sicurezza, con l'intenzione di moltiplicare i C.P.R., proposte respinte finora dal governo di centrodestra. Sulla remigrazione, Vannacci assicura che il progetto è possibile, e che risolverebbe il problema dell'immigrazione clandestina.

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