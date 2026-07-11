Genova, Cgil, Anpi e Pd in presidio a difesa della costituzione

Almeno 300 persone si sono date appuntamento davanti al Teatro della Gioventù di via Cesarea, a Genova, per protestare contro le idee proposte da Futuro Nazionale del generale Vannacci, e soprattutto per difendere i diritti dei cittadini. A promuovere l'iniziativa, Cgil, Anpi e Partito Democratico, con diversi esponenti comunali e regionali che hanno voluto garantire la loro presenza. Ai microfoni di Telenord le parole del vicesindaco Alessandro Terrile, del consigliere regionale Gianni Pastorino, del consigliere comunale Filippo Bruzzone e del segretario generale Filp Cgil Genova Igor Manni e del presidente di Anpi Genova Massimo Brisca.

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