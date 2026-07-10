Genova Antifascista 'bracca' Vannacci in Albaro: "Non gli lasceremo spazio"

L'appuntamento pubblico con Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale, previsto a Genova per sabato 11 luglio inizialmente al Teatro della Gioventù di via Cesarea, si terrà infine nel quartiere di Albaro. Dopo il cambio di programma, l'iniziativa è stata trasferita in piazza Leopardi, con inizio alle 18, lasciando però invariata la mobilitazione delle realtà che avevano annunciato contestazioni.

Genova Antifascista segue il comizio ad Albaro - Anche Genova Antifascista ha modificato il luogo del proprio presidio, scegliendo di manifestare nelle immediate vicinanze del nuovo punto dell'incontro politico. Il ritrovo è fissato alle 17 all'incrocio tra via Albaro e via Montallegro. "A Genova, medaglia d'oro della Resistenza, non verrà mai lasciato alcuno spazio a chi tenta di fare propaganda omofoba, razzista e nazionalista. Via da Genova Vannacci".

Anpi, Cgil e Pd confermano il presidio nel cuore della città - Diversa la decisione assunta da Anpi Genova, Cgil e Partito Democratico, che hanno scelto di mantenere il presidio già programmato nel centro cittadino, senza modificare orario e luogo dell'iniziativa.

“La modifica della location non cambia il senso della mobilitazione. Resta confermato il presidio democratico di sabato 11 luglio 2026 alle ore 15, in via Cesarea all'altezza del Teatro della Gioventù"

Le organizzazioni promotrici hanno infine rilanciato l'appello alla partecipazione rivolto alla cittadinanza.

"Rivolgiamo un invito a tutte le cittadine e a tutti i cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni democratiche e alle realtà sociali della città a partecipare per riaffermare i valori dell’antifascismo, della Costituzione e della convivenza democratica, nati dalla Resistenza"

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