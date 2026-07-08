Boccadasse, inaugurata la panchina viola contro lo stigma dell'epilessia: Genova aderisce alla campagna nazionale LICE

Una panchina viola per sensibilizzare la cittadinanza sull'epilessia e promuovere una cultura dell'inclusione. È stata inaugurata questa mattina nell'area antistante la chiesa di Sant'Antonio a Boccadasse la nuova installazione dedicata alla campagna nazionale "Metti in panchina l'Epilessia", promossa dalla Fondazione Epilessia LICE con l'obiettivo di diffondere conoscenza e consapevolezza su una patologia ancora oggi accompagnata da pregiudizi e stigma sociale.

La panchina di Boccadasse è la seconda installata a Genova dopo quella presente al belvedere Gennarino Sansone, nel quartiere di Carignano. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Genova e dal Municipio VIII Medio Levante, in collaborazione con la Lega Italiana Contro l'Epilessia (LICE).

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato l'assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi e il professor Lino Nobili, direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile dell'Istituto Gaslini di Genova.

L'installazione rientra nel progetto nazionale "Metti in panchina l'Epilessia", nato per informare i cittadini sulla malattia e favorire una maggiore attenzione ai diritti e alla qualità della vita delle persone che convivono con questa condizione. Il colore viola, simbolo della campagna, rappresenta l'impegno contro le discriminazioni e la volontà di costruire comunità più consapevoli e accoglienti.

«Questa panchina viola è un segno concreto per invitare tutta la comunità a fermarsi, riflettere e conoscere una patologia che riguarda tante persone e le loro famiglie – ha dichiarato Cristina Lodi –. Solo attraverso l'informazione e la sensibilizzazione possiamo superare stereotipi e discriminazioni, costruendo una città sempre più inclusiva, capace di accogliere e valorizzare ogni persona».

L'epilessia è una delle patologie neurologiche più diffuse al mondo ed è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una "malattia sociale" per il forte impatto che può avere sulla vita quotidiana di chi ne soffre. Può manifestarsi a qualsiasi età, con una particolare incidenza nei bambini e nelle persone anziane, interessando circa l'1% della popolazione.

A livello mondiale sono circa 60 milioni le persone che convivono con una forma attiva di epilessia, mentre in Italia si stima che siano circa 500 mila, con circa 30 mila nuovi casi ogni anno.

Le cause della patologia possono essere diverse e comprendono fattori genetici, traumi cranici, malformazioni, tumori e malattie infiammatorie del sistema nervoso. Le terapie oggi disponibili consentono di controllare le crisi in circa il 70% dei casi, mentre una parte dei pazienti non risponde adeguatamente ai trattamenti.

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